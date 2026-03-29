قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، الاستجابة لطلبات الأندية المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة "الأهلي، الهلال، الاتحاد"، وكذلك النصر، الذي يخوض منافسات دوري أبطال آسيا 2، فضلًا عن تطبيق مبدأ العدالة، فيما يتعلق أيضًا بتواجد الشباب في دوري أبطال الخليج.
"تطبيقًا للعدالة": الرابطة تسعد الهلال والأهلي والاتحاد بقرار رسمي .. وطلب نصراوي طارئ بعد أزمة الصليبي!
ماذا حدث؟
وتأهلت أندية الأهلي، حامل اللقب، والهلال والاتحاد، إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما حجز النصر مقعدًا في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، وكذلك يتواجد الشباب في نصف نهائي دوري أبطال الخليج.
وفي إطار ظروف الصراع العسكري بين أمريكا وإسرائيل وإيران، والذي ألقى بظلاله على منطقة غرب آسيا، جاءت قرارات جديدة من قِبل الاتحاد الآسيوي، على النحو التالي..
* إقامة مباريات دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، بنظام التجمع (من مباراة واحدة) في جدة.
* إقامة مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، من مباراة واحدة في دبي.
وبناءً عليه، تم توجيه طلبات إلى الرابطة بتعديل مباريات الفرق المشاركة في دوري النخبة الآسيوية، في مسابقة دوري روشن، وكذلك النصر، من أجل تفادي ضغط المباريات.
قرارات الرابطة
وقررت رابطة دوري المحترفين السعودي، تعديل مواعيد عددٍ من المباريات، المرتبطة بالأندية المشاركة في البطولات الخارجية، والتي جاءت على النحو التالي..
* تأجيل مباريات الجولة 28، وهي (الشباب ضد الاتحاد) و(الخليج ضد الهلال) و(الأهلي ضد الفتح)، التي كانت مقررة يومي 10-11 إبريل، لوقت لاحق، سيتم تحديده بعد اعتماد موعد نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
* إقامة مباريات (الفيحاء ضد الأهلي) و(الهلال ضد الخلود) و(الاتحاد ضد نيوم)، ضمن الجولة 29، لتقام في 8 إبريل بدلًا من 7 إبريل.
* إقامة مباراتي (النجمة ضد نيوم) و(التعاون ضد الخلود)، في الجولة 28، لتقام في 11 إبريل.
* إقامة مباراة النصر ضد الاتفاق في 15 إبريل، والقادسية ضد الشباب في 14 إبريل، ضمن الجولة 29.
وجاءت قرارات رابطة الدوري السعودي، بما يضمن تحقيق الانضباط والعدالة في "الروزنامة"، وإتاحة أقصى عدد من أيام الراحة الممكنة.
طلب نصراوي
وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي النصر، تستعد لرفع خطاب رسمي إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يشمل إدراج الحارس الشاب عبد الرحمن العتيبي، في قائمة الفريق المشارك في دوري أبطال آسيا 2.
وجاء طلب الإدارة النصراوية، بإدراج العتيبي، ليكون بديلًا عن الحارسين راغد النجار ومبارك البوعينين، اللذين تعرضا للإصابة في الرباط الصليبي.
ويشارك عبد الرحمن العتيبي، في مباريات النصر ببطولة دوري جوي للنخبة تحت 21 عامًا، فيما شارك مع منتخب السعودية للناشئين، في 13 مباراة، وتأهل مع الأخضر إلى نهائي كأس آسيا تحت 17 عامًا، كما شارك في 3 مباريات بكأس العالم للناشئين.
تعديلات الاتحاد الآسيوي
وكشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن نتائج قرعة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام خلال يومي 13 و14 إبريل، وهي على النحو التالي..
* 13 إبريل: الهلال السعودي ضد السد القطري (الفائز سيواجه فيسيل كوبي الياباني).
* 13 إبريل: الأهلي السعودي ضد الدحيل القطري (الفائز سيواجه جوهور دار التعظيم الماليزي).
* 14 إبريل: الاتحاد السعودي ضد الوحدة الإماراتي (الفائز سيواجه ماتشيدا زيفيا الياباني).
* 14 إبريل: تراكتور الإيراني ضد شباب الأهلي الإماراتي (الفائز سيواجه بوريرام يونايتد التايلاندي).
ووفق روزنامة الاتحاد الآسيوي، فإن المباراة الأولى في ربع النهائي، ستقام يوم 16 إبريل، ثم تقام المباراتان الثانية والثالثة في 17 إبريل، بينما تقام المباراة الرابعة في 18 إبريل.
ومن المقرر أن يقام الدور نصف النهائي خلال يومي 20-21 إبريل، فيما يستضيف ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المباراة النهائية في 25 إبريل.
أما عن دوري أبطال آسيا 2، فقد تقرر إقامة مباراة الوصل ضد النصر، على ملعب زعبيل في دبي، ضمن ربع النهائي، في 19 إبريل، والذي يستضيف أيضًا مواجهة الأهلي القطري ضد الحسين الأردني، بينما تقام مباراة نصف النهائي لـ(غرب آسيا) في 22 إبريل.
صراع الدوري والآسيوية
ومع تبقي ثماني جولات على نهاية موسم 2025-2026، فإن دوري روشن السعودي يشهد صراعًا شرسًا على اللقب، في مراكزه الأربعة الأولى..
* النصر: الأول بـ67 نقطة.
* الهلال: الثاني بـ64 نقطة.
* الأهلي: الثالث بـ62 نقطة.
* القادسية: الرابع بـ60 نقطة.
ويعد القادسية هو الفريق الوحيد بين رباعي المقدمة الذي لا ينافس على لقب قاري، فيما يتواجد الاتحاد، الذي ينافس على دوري النخبة، في المركز السادس بـ42 نقطة، بينما يحتل الشباب، المتأهل لنصف نهائي دوري أبطال الخليج، المركز الثاني عشر بـ29 نقطة.
ويطمح الهلال أيضًا للمنافسة على الثلاثية، فمع تواجده في وصافة دوري روشن، وتأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فقد تأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود، بعدما تمكن الزعيم من إقصاء الأهلي من نصف النهائي بركلات الترجيح.