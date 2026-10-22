بين وصف الحكام بـ"الضائعين" ومجاملة لاعب القادسية من أجل مواجهة الهلال، كانت لقطة بدر الغنام، رئيس نادي التعاون، بمثابة الحديث الأبرز بين الأوساط الكروية السعودية، خلال الساعات الماضية، بعد واقعته المثيرة للجدل، خلال مباراة القادسية.
بين شتم الحكام ومجاملة الجوير من أجل الهلال .. قانوني عن معاقبة رئيس التعاون: "أمل وحيد في إثبات المخالفة"!
ماذا حدث؟
وانتشر على نطاق واسع، مقطع فيديو لرئيس التعاون، وهو يهاجم طاقم تحكيم مباراة القادسية، التي انتهت بفوز "بني قادس" بهدف نظيف، أحرزه تيجاني رايندرز في الدقيقة 90+6.
وتم تفسير ما قاله بدر الغنام، في المقطع المنتشر، بقوله "قلة حياء، حكام (ضايعين)، أشرف المهديوي مصاب وأن تشاهد، ثلاث بطاقات على مصعب الجوير (لاعب القادسية)، ولا تريد إعطاءه أي بطاقة من أجل مباراة الهلال".
ورغم ذلك، إلا أن بدر الغنام، رئيس التعاون، خرج لينفي تلك الواقعة جملة وتفصيلًا، في حديث مع مراسل برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، رغم استعراض كلماته بكل وضوح، قائلًا "يمكنكم السؤال، هناك إداريون، أنفي جملة وتفصيلًا، لا يمكن أن أظهر في المنصة وأتلفظ بتلك الألفاظ، ولا يمكن أن أتطرق لمباريات أخرى".
هل يتعرض رئيس التعاون لعقوبة؟
وفي هذا السياق، خرج المستشار القانوني أحمد الشيخي، عبر برنامج "نادينا"، ليوضح مصير رئيس التعاون من عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على خلفية واقعته في مباراة القادسية.
الشيخي قال إن منصب رئيس النادي يخضع لسلطات لجنة الانضباط، والتي باتت تميل إلى "التشديد" في تطبيق اللائحة، مثل منع جماهير التعاون مباراتين وغرامة 100 ألف ريال (على خلفية مخالفة استفزاز لاعب الهلال)، وكذلك تشديد العقوبة على لاعبة النصر بداعي التغريد بـ"إيموجي ضاحك"، للتعليق على قرار عقوبتها، وكذلك إيقاف مدرب الخليج، جوميز، بسبب موقفه مع حامل الكرات، موضحًا أن ما قاله رئيس التعاون، هو بمثابة اتهام للحكام بتعمد عدم تطبيق القانون، بسبب الإشارة إلى عدم معاقبة لاعب من أجل خوض مباراة مُقبلة أمام الهلال.
ورغم ذلك، إلا أن الشيخي استبعد أن يتعرض بدر الغنام، لعقوبة من قِبل لجنة الانضباط، رغم التأكيد بأن ما قاله بحسب المقطع المنشور، هو مخالف للائحة.
ماذا تقول لائحة الانضباط؟
واستند الشيخي إلى المادة 117، الخاصة بـ"الأدلة"، في البند الثاني فقرة "4"، الذي يشمل "تسجيلات الفيديو المرصودة بالأجهزة الشخصية"، ضمن الأدلة التي لا يعترف بها.
وبحسب ما نشر على لسان رئيس التعاون، فإن الأدلة التي يمكن قبولها، وعلى إثرها يتعرض الغنام لعقوبة من الانضباط، تأتي على النحو التالي..
* تقرير حكم الساحة، وهذا أمر مستبعد (بحسب وصف الشيخي).
* تقرير الحكم المساعد، وهذا مستبعد أيضًا.
* تقرير مقيمي الحكام، ورجّح الشيخي بأنهم لم يعودوا موجودين الآن في دوري روشن.
* الإقرار أو الاعتراف، وهذا لم يحدث، لأن رئيس النادي خرج ونفى تلك التصريحات.
* فيديوهات الناقل الرسمي، لا تنطبق، لأنه الناقل لم يستعرض واقعة رئيس التعاون.
* تسجيل الفيديو من الجهات الرسمية، والذي وصفه الشيخي بأنه الأمل الأخير، من خلال اللجوء إلى الكاميرات الأمنية التي تسجل بالصوت والصورة، إلا أنه استبعد أيضًا فكرة استخدامها، معللًا بوصفه بأنها ستفتح بابًا لن يغلق في المباريات المُقبلة.
قمة القادسية والهلال
وبحسب ما ورد على لسان رئيس التعاون، فإنه ما ذكره بمثابة إشارة إلى تعمّد الحكام عدم إشهار بطاقة للاعب مصعب الجوير، خاصة وأنه يملك ثلاث بطاقات صفراء، حصل عليها في مباريات الدرعية والأهلي والاتفاق، ما يعني أن أي بطاقة جديدة، ستعني إيقافه وغيابه عن المباراة المُقبلة.
يأتي ذلك في إطار استعداد القادسية لملاقاة الهلال، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، غدًا "الجمعة"، ضمن حساب الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي.
مواجهة بين المتصدر والوصيف، حيث يتربع القادسية في قمة الترتيب العام، برصيد 25 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة عن الهلال، الذي تتبقى له مباراة مؤجلة، من الجولة التاسعة ضد الرياض، والتي سيخوضها في 19 ديسمبر.
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