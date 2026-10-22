بين شتم الحكام ومجاملة الجوير من أجل الهلال .. قانوني عن معاقبة رئيس التعاون: "أمل وحيد في إثبات المخالفة"!

وانتشر على نطاق واسع، مقطع فيديو لرئيس التعاون، وهو يهاجم طاقم تحكيم مباراة القادسية، التي انتهت بفوز "بني قادس" بهدف نظيف، أحرزه تيجاني رايندرز في الدقيقة 90+6.

وتم تفسير ما قاله بدر الغنام، في المقطع المنتشر، بقوله "قلة حياء، حكام (ضايعين)، أشرف المهديوي مصاب وأن تشاهد، ثلاث بطاقات على مصعب الجوير (لاعب القادسية)، ولا تريد إعطاءه أي بطاقة من أجل مباراة الهلال".

ورغم ذلك، إلا أن بدر الغنام، رئيس التعاون، خرج لينفي تلك الواقعة جملة وتفصيلًا، في حديث مع مراسل برنامج "روتانا سبورت مع وليد"، رغم استعراض كلماته بكل وضوح، قائلًا "يمكنكم السؤال، هناك إداريون، أنفي جملة وتفصيلًا، لا يمكن أن أظهر في المنصة وأتلفظ بتلك الألفاظ، ولا يمكن أن أتطرق لمباريات أخرى".