تحدث رئيس نادي طرابزون سبور، أرطغرول دوجان، عن كواليس حديثه مع محمد صلاح، وكيف أقنعه بخطوة الانتقال إلى النادي التركي، كما كشف عن تأثير حضور "الملك المصري"، الذي امتد أثره لما هو خارج نطاق كرة القدم.
"لماذا يجب أن أوافق؟" .. رئيس طرابزون يكشف إجابته التي أقنعت محمد صلاح بالرحيل إلى تركيا!
صلاح يختار طرابزون بعد رحلة ليفربول
وبعد مسيرة 9 مواسم "مرصًعة بالإنجازات" مع ليفربول، قرر محمد صلاح، البقاء في أوروبا، من بوابة طرابزون سبور، الذي تعاقد معه لمدة موسمين، حتى صيف 2028، في صفقة انتقال حر.
واستقر النادي على منح صلاح القميص رقم "10"، في الوقت الذي شهد حضورًا غفيرًا لاستقباله، وكذلك في حفل تقديمه، فيما استهل النجم المصري، مشواره مع طرابزون، بالتعادل مع قاسم باشا، بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مسابقة دوري السوبر التركي، والتي شارك بها بديلًا.
كيف أقنع رئيس طرابزون صلاح؟
وتحدث دوجان عن كواليس مفاوضاته مع محمد صلاح، عبر برنامج "24/7" على فضائية أون سبورتس، مشيرًا إلى أن صلاح سأله في بداية التفاوض "لماذا عليّ أن أوافق على الصفقة؟".
وبحسب رواية رئيس طرابزون، فقد كانت إجابته "قلت له، أنت حققت كل الإنجازات الكبيرة، ووعدته أن سيرى عشق النادي والمدينة، وبدأ بمشاهدة ما قلتُه له في المطار، حيث كان هناك أكثر من 25 ألف مشجع ينتظره، وقال لي أشكرك أنك أحضرتني إلى هنا، بالفعل وجدتُ ما توقعته".
وأضاف دوجان أن مفاوضاته مع صلاح لم تكن صعبة كما توقع، حيث كانت الآلية واضحة بالاهتمام والقبول، وكذلك كان محمد صلاح، ووكيله رامي عباس، واضحين للغاية، وتم التعامل وفق مبادئهما، وحدث الاتفاق، كما جاء الثنائي إلى إسطنبول بعدما بحثوا عن معلومات بشأنها.
وتابع "إننا من الأندية الشعبية التي تمثل مدينة كبيرة، وقليل أن نجد مجموعة من المشجعين يهتمون بهذه الصفقات، ونحن نعلم أننا أيضًا سوف ننال حب المصريين الذين يشجعون محمد صلاح".
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فرحة العالم الإسلامي
وأضاف رئيس طرابزون أن أكبر دعم لمحمد صلاح بالنسبة لهم، هو الحالة المعنوية التي عاشتها الجماهير التركية في هذه المدينة، والتي باتت تنام وتستيقظ على هتافاته.
واستطرد "كسبنا صفقة إنسانية لشخصية هم من أهم لاعبي العالم، إن لم يكن هو الأول، منذ يومه الأول، وصنع أجواءً جميلة في الفريق، لقد أسعدنا الجماهير ونؤدي ما علينا وسعداء بما يعيشونه من فرحة".
وتابع أرطغرول "أرى أن انتقال محمد صلاح يحمل دعمًا يتخطى كرة القدم، فهو فرحة للعالم الإسلامي، كونه لاعبًا مسلمًا، سيؤثر على كل المجالات، وسيكون جسرًا للتقارب وتعزيز العلاقات بين البلدين. مجيء هذا النجم العالمي لهذه المدينة، جعلها تعيش حالة من الشغف والحماسة، ولا شك أن تأثيره كبير أيضًا على الجانب الكروي".
رسالة رئيس طرابزون
ووجه دوجان رسالة للجماهير المصرية، بقوله "أود أن أطمئن المصريين بأن محمد صلاح أمانة عندنا، وسنرعاه جيدًا، وأشكرهم على مساندتهم لنا، وأقول إننا نحب المصريين، وندعوهم إلى طرابزون، من أجل مشاهدة النادي والاستمتاع بالمدينة".
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نجم مصري وراء إقناع صلاح بطرابزون
وكان دوجان قد تحدث، خلال مؤتمر تقديم محمد صلاح، عن شخصية محورية أقنعت النجم المصري بالانتقال إلى طرابزون سبور، في الصيف الحالي.
الشخصية المقصودة هو النجم المصري محمود تريزيجيه، الذي لعب في صفوف طرابزون سبور من 2022 إلى 2024؛ قبل أن يخرج "إعارة" إلى نادي الريان القطري.
وأشار دوغان إلى أن تريزيجه، تحدث كثيرًا مع صلاح، عن طرابزون "المدينة والفريق"؛ وهو ما كان عنصرًا حاسمًا، لإتمام الصفقة رسميًا.
واختتم رئيس طرابزون سبور تصريحاته؛ بالقول: "نحن أنهينا ما بدأهُ تريزيجه؛ حيث قدمنا عرضًا ماليًا مهمًا لصلاح، ولكنه لا يوازي ما كان سيتحصل عليه في أماكن أخرى".
المال ليس وراء قبول صلاح
واستكمالًا لحديثه السابق، فقد كذب أرطغرل دوغان، رئيس نادي طرابزون سبور التركي، إدعاءات أن يكون "المال"؛ هو سبب إقناع النجم المصري محمد صلاح، بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم.
وعن ذلك يقول دوغان: "لا يُمكن إقناع صلاح بالمال.. كان هُناك من قدّم عرضًا بـ4 أضعاف الراتب الذي سيتحصل عليه معنا، إلا أنه اختار طرابزون سبور في النهاية".
وتابع دوغان: "صلاح وقع في حب طرابزون؛ لقد أراد أن يعيش هذه المشاعر الحماسية بيننا".
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