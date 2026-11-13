هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
Matthijs de Ligt Carrick gfx (Goal Only)Goal Ar Gemini
علي رفعت

دي ليخت لعنة المدربين الأولى .. إقالات واستقالات ونتائج محبطة!

فقرات ومقالات
ماتياس دي ليخت
بايرن ميونخ للسيدات
الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات
يوفنتوس
الدوري الإيطالي
أياكس للسيدات
الدوري الهولندي
هولندا
مانشستر يونايتد
الدوري الإنجليزي الممتاز

النجم الهولندي يرعب المدربين!

سيخشى أي مدرب في الفترة المقبلة أن يتعامل مع فريق يتواجد فيه اللاعب الهولندي ماتايس دي ليخت، مدافع مانشستر يونايتد.

اللاعب فنيًا لا غبار عليه وإن كان يعاني في صفوف يونايتد من غياب طويل بسبب الإصابة، لكن في نهاية المطاف فقدراته الفنية والبدنية ليست محل شك.

الأزمة تأتي في عدد المدربين الذين غادروا الفريق الذي تواجد فيه منذ ظهوره في كرة القدم الأوروبية، وهو الرقم الذي يزيد عن 13 مدربًا في أقل من سبع سنوات، دعونا نستعرض أبرزهم فيما يلي.

اقرأ أيضًا | أين هو الآن؟ | ماتايس دي ليخت .. أغلى مدافع في العالم اختفى ثم ظهر مع مصرية!

  • Matthijs De Ligt Getty Images

    أياكس

    بدأ دي ليخت مشواره في إبعاد المدربين عن تدريب فرقهم مبكرًا للغاية، ومن خلال أول عام ونصف له في صفوف الفريق الأول مع أياكس، حيث رحل أولًا مارسيل كايزر بعد ثلاثة أشهر من أول مباراة له مع الفريق، ووقتها كان مسجلًا مع الشباب، ولاحقًا رحل أيضًا خليفة ذلك المدرب مايكل رايزيجير وجاء إريك تين هاج بعد عام واحد من تصعيد المدافع الهولندي من فريق الشباب بشكل رسمي.

    وقبلهم كان بيتر بوش الذي كان يتولى تدريب العملاق الهولندي وقت تصعيد دي ليخت وبروزه مع الفريق الأول، ليرحل نحو بوروسيا دورتموند، ولكن بإرادته الشخصية وليس مقالًا!

  • pirloGetty Images

    يوفنتوس

    انضم النجم الهولندي إلى صفوف يوفنتوس في صيف 2019 عقب رحيل ماسيميليانو أليجري بشكل مباشر.

    لكنه خلال فترة تواجده هناك رحل عن صفوف الفريق مدربان هما ماوريسيو ساري وأندريا بيرلو قبل أن يرحل هو بنفسه إلى صفوف بايرن ميونخ.

    ساري تجربته لم تنجح بأي شكل من الأشكال وكان رحيله لا مفر منه، أما بيرلو الذي توسمت فيه جماهير يوفنتوس أن يكون مثل جوارديولا أو زيدان لبرشلونة وريال مدريد فقد رحل قبل أن يتم عام واحد في صفوف الفريق.

  • TuchelGetty Images

    بايرن ميونخ

    عندما وصل ماتايس دي ليخت لصفوف بايرن ميونخ كان الفريق قد استغنى عن خدمات المدرب هانسي فليك بالفعل قبل عام كامل، لذلك لن نحمل مسؤولية ذلك الأمر على الرجل.

    لكن بعد أن انضم لهم بأقل من عام واحد رحل عن صفوف الفريق المدرب يوليان ناجلسمان وحدث ذلك في شهر مارس من عام 2023.

    أعلن النادي البافاري وقتها عن رحيل توماس توخيل بنهاية الموسم أيضًا، ليكون ثاني إعلان لرحيل مدرب في أقل من عام واحد في وجود دي ليخت.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • de ligtGetty Images

    هولندا

    مع المنتخب الهولندي كان تأثير دي ليخت فوريًا، فقد تم استدعاؤه لأول مرة في مارس 2017 وخاض أول مباراة له في 25 من الشهر نفسه، وأقيل أول مدرب له وهو داني بليند بعدها بأقل من 48 ساعة بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام بلغاريا في مباراة لعبها ماتايس دي ليخت أساسيًا.

    بعد ثلاثة أشهر جاء ورحل المدرب المؤقت فريد جريم ليحل مكانه ديك أدفوكات لمدة وجيزة لم تتجاوز خمسة أشهر ورحل هو الآخر بعد أن قدم استقالته بنفسه بعد أن فشل في الوصول لكأس العالم 2018 في روسيا.

    المدرب الرابع في القائمة كان رونالد كومان الذي كان يقدم نتائج رائعة في الواقع، لكنه قرر الرحيل بنفسه عندما وصله عرض تدريب برشلونة.

    أما المدرب الخامس في المنتخب الهولندي الذي رحل في وجود دي ليخت فقد كان مدربًا مؤقتًا وهو دوايت لوديويجيس.

    السادس كان فرانك دي بور الذي رحل في ظرف تسعة أشهر من تعيينه، حيث فاز في ثمانية لقاءات فقط من أصل 15 وحلو لويس فان جال بديلًا له.

    وأخيرًا لويس فان جال الرجل الذي استمر لحوالي عام ونصف مع منتخب هولندا حتى غادر كأس العالم من ربع النهائي أمام الأرجنتين فعاد رونالد كومان ثم رحل عقب المونديال الأخير الذي غاب عنه دي ليخت بسبب الإصابة.

  • Matthijs de Ligt Manchester United 2025Getty

    مانشستر يونايتد

    ثلاثة ضحايا لدي ليخت في يونايتد، أولًا مدربه السابق في أياكس إريك تين هاج، الذي أُقيل وتم تعيين روبين أموريم، مدرب ميلان الحالي، والذي تمت إقالته منتصف الموسم الماضي وتم تعيين مايكل كاريك، الأخير الذي أعلن عودة دي ليخت من الإصابة قبل أيام قليلة، وتمت إقالته مساء الخميس.