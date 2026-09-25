مفاجأة .. نجم بلجيكا يكشف محاولة باريس سان جيرمان ضمه قبل فيران توريس

وأكد الدولي البلجيكي البالغ من العمر 25 عاماً أنه أجرى محادثات بشأن انتقال محتمل إلى باريس خلال فترة الانتقالات الصيفية. لكن أتالانتا رفض التنازل عن قيمته المقدرة بـ50 مليون يورو لصانع الألعاب، الذي لا يزال مرتبطاً بعقد مع النادي في بيرجامو حتى يونيو 2028.

وتلاشت أي فرصة لإتمام الصفقة بمجرد أن اتجه بطل فرنسا نحو برشلونة، ليتعاقد مع توريس بموجب اتفاق طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2031.