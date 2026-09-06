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معتز الجمال

ترجمه

"لو اتخذ القرار الصحيح" .. دي زيربي يهاجم مرموش وهجوم توتنهام

عمر مرموش
الدوري الإنجليزي الممتاز
روبرتو دي زيربي
توتنهام هوتسبير
نوتنجهام فوريست ضد توتنهام هوتسبير
نوتنجهام فوريست

سبيرز لم يسجل بعد في البريميرليج

انتقد روبرتو دي زيربي بشدة مهاجمي توتنهام هوتسبير عقب التعادل السلبي المحبط 0-0 أمام نوتنجهام فورست.

وأبدى المدرب الإيطالي خيبة أمل كبيرة من سوء اتخاذ القرارات في الثلث الأخير من الملعب، بعدما فشل فريقه في التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، ولم يسدّد ولو تسديدة واحدة على المرمى في ملعب سيتي غراوند.

  • دي زيربي يطالب بتحسين المستوى الهجومي

    فشل توتنهام في التسجيل خلال مبارياته الثلاث الأولى للمرة الأولى منذ عام 1974 بعد تعادله السلبي يوم السبت. وشعر روبرتو دي زيربي بالغضب من خطه الهجومي الذي تبلغ قيمته 165 مليون جنيه إسترليني بعدما عجز عن اختبار حارس مرمى الفريق المنافس أمام أوليفر [لاسنر وفريقه.

    وأشار المدرب إلى عدة فرص ضائعة كانت فيها القرارات السيئة مكلفة لفريقه بشدة. وقال دي زيربي: «علينا أن نتطور في الثلث الأخير. علينا أن نتحسّن ونتخذ قرارات أفضل، وأن نكون أكثر هدوءًا عندما نقترب من صنع شيء مهم في الثلث الأخير».

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    سوء اتخاذ القرارات يكلف توتنهام غاليًا

    سلّط دي زيربي الضوء على لحظات محددة أهدر فيها توتنهام مراكز هجومية واعدة، وأشار إلى أن اللاعبين اختاروا التمريرة الخاطئة رغم توافر خيارات واضحة أمامهم. وأوضح قائلاً: "عندما سدد عمر مرموش وذهبت الكرة عالية، كان لدينا آندي روبرتسون في الجهة المقابلة. لو اتخذنا القرار الصحيح، لكان محمد قدوس في القائم البعيد بانتظار التسجيل".

    وأضاف: "كم عرضية أرسلناها خلف القائم البعيد؟ ماتيس تيل، مرتين. سافيو، مرة. يمتلك تيل إمكانات كبيرة لكنه يتخذ الكثير من القرارات الخاطئة".

    كما أكّد أن استبدال سافيو، بعد انتقاله بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني، ودستيني أودوجي كان بالكامل بناءً على المشورة الطبية.

  • فورست يشعر بالإحباط بسبب حكم الفيديو المساعد

    في هذه الأثناء، شعر نوتنجهام فورست بالغضب الشديد بسبب تدخل مثير للجدل حرمه من الفوز. فقد أُلغي هدف لنيكو ويليامز في الشوط الثاني بداعي لمسة يد، بعدما ارتدت محاولة التشتيت من ساندرو تونالي عن اللاعب الويلزي.

    وانتقد جلاسنر القرار بشدة، قائلًا: «إذا كنا نخمّن، فلا يحق لتقنية الفيديو المساعد التدخل. الأمر ليس واضحًا وصريحًا، وقد قيل لنا قبل بداية الموسم إن معيار التدخل يجب أن يكون مرتفعًا جدًا. نتقبّل النقطة، لكن يبدو الأمر وكأننا خسرنا نقطتين».

    كما دافع ويليامز عن نفسه قائلًا: «إنه هدف. تقنية الفيديو المساعد موجودة عند وجود خطأ واضح وصريح، وبالنسبة لي هذا ليس واضحًا ولا صريحًا. لقد شاهدت الصور والإعادة، ولم أشعر ولو للحظة واحدة أنني لمست الكرة بيدي».

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  • Roberto De Zerbi(C)Getty Images

    ما الذي ينتظر توتنهام ونوتنجهام فورست

    لا يزال كل من توتنهام وفورست في أمسّ الحاجة إلى تحقيق فوزهما الأول في الموسم مع اقترابهما من مباريات حاسمة مقبلة.

    يتعين على دي زيربي أن يصلح بسرعة خط هجومه المتعثر الذي كلّف 165 مليون جنيه إسترليني قبل استضافة إيفرتون نهاية الأسبوع المقبل.

    في غضون ذلك، سينتقل جلاسنر مع فريقه لمواجهة أستون فيلا، على أمل ترجمة أدائهم الواعد إلى ثلاث نقاط تشتد الحاجة إليها.

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أستون فيلا
أستون فيلا
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نوتنجهام فوريست
فورست
الدوري الإنجليزي الممتاز
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توتنهام هوتسبير
توتنهام
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إيفرتون
إيفرتون