تحدّث مدرب جنوى دانييلي دي روسي في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الفريق خارج أرضه أمام بارما، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، إذ علق على تراجع مستوى فريقه، كما ركز على نقطة الانتقادات من بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي.
دي روسي يهاجم صناع المحتوى: البعض يشتري كاميرا ويظن أنه خبير!
عودة الشعراوي
وعلق دي روسي على جاهزية ستيفان الشعراوي للعب: "بوتشكا في تطور مستمر: يبذل مجهودًا لا يُصدّق في التدريبات. لا نملك مدافعين جانبيين آخرين بديلين للدفاع سوى الذين لدينا: ماركادالي، فاسكيز، أوستيجارد. الشعراوي؟ ندرس إيجاد مركز آخر له في الملعب. في الوقت الحالي، وفي انتظار تحسّن مستواه، يبقى في مركز الظهير لأنه يمتلك المواصفات اللازمة لذلك، ويعرف كيف يراقب بشكل جيد كما فعل دائمًا طوال مسيرته. ركلات الجزاء؟ في التدريبات يستعد اللاعبون بعناية. أجعل كل لاعب يسدد 4 أو 5 ركلات جزاء. بوتشكا من أفضل من يسددها. القرار النهائي بشأن قائمة منفذي ركلات الجزاء يعود لي: ولا أُعلن عنها حتى لا أمنح الخصوم أي أفضلية".
المؤثرون وصناع المحتوى
وانتقد دي روسي التوجه الإعلامي الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعية: "الأمر مؤسف خصوصًا لكم (الصحافة الحاضرة في المؤتمر الجمعة) لأنكم أول الضحايا، هناك الكثيرون ممن ينصّبون أنفسهم خبراء في كرة القدم بين اليوتيوبرز والمؤثرين: بعضهم يستخدم لغة محرجة ويكفي شراء كاميرا والبث لتصبح خبيرًا. قبل سنوات عندما كنت ألعب، كتب أحد الصحفيين: «دي روسي يمرر بشكل خاطيء، لو كانت كل تمريرة مقابلها قطعة شوكولاتة لأفلست شركة بيروجينا (شركة صناعة حلوة)». كان هذا أقصى ما يمكن أن يوجهه صحفي أو إعلامي من إهانة تجاهي".
التوتر
وحول منصبه: "سأكون كاذبًا لو قلت إنني لا أشعر بالضغط. أنا مهتمّ بعملي وجنوى بالنسبة لي مهمّ. هناك بعض التذمّر، لكن عندما أمشي في الشارع هناك الكثير من الجماهير التي تُظهر لي المحبّة. بعد التعادل مع فروسينوني تلقّيتُ مكالمة هاتفية إيجابية جدًّا من أندريس (المحرّر: بلاثكيث): هناك تقدير كبير رغم أنني أعلم أنني تحت المراقبة".
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