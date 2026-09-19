دي روسي يهاجم صناع المحتوى: البعض يشتري كاميرا ويظن أنه خبير!

وعلق دي روسي على جاهزية ستيفان الشعراوي للعب: "بوتشكا في تطور مستمر: يبذل مجهودًا لا يُصدّق في التدريبات. لا نملك مدافعين جانبيين آخرين بديلين للدفاع سوى الذين لدينا: ماركادالي، فاسكيز، أوستيجارد. الشعراوي؟ ندرس إيجاد مركز آخر له في الملعب. في الوقت الحالي، وفي انتظار تحسّن مستواه، يبقى في مركز الظهير لأنه يمتلك المواصفات اللازمة لذلك، ويعرف كيف يراقب بشكل جيد كما فعل دائمًا طوال مسيرته. ركلات الجزاء؟ في التدريبات يستعد اللاعبون بعناية. أجعل كل لاعب يسدد 4 أو 5 ركلات جزاء. بوتشكا من أفضل من يسددها. القرار النهائي بشأن قائمة منفذي ركلات الجزاء يعود لي: ولا أُعلن عنها حتى لا أمنح الخصوم أي أفضلية".