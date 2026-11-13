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Emanuele Tramacere
ترجمه

بعد هجوم زوجته .. دي بروينه ومدرب بلجيكا يلمحان إلى فريقه القادم

انتقالات
نابولي
آيندهوفن
كيفين دي بروين
تركيا ضد بلجيكا
تركيا
بلجيكا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول
الدوري الإيطالي

صانع ألعاب نابولي، الذي سجّل في مرمى بلجيكا، قد يرحل في وقت مبكّر خلال شهر يناير.

تعادل في الشوط الأول سجله كيفن دي بروينه في الدقيقة 27 ساعد بلجيكا على التغلب على تركيا بهدفين مقابل واحد مساء الخميس، ليبقي آمال المنتخب البلجيكي في بلوغ نهائيات دوري الأمم حية.

المباراة الكبيرة يوم الأحد أمام إيطاليا ستحسم كل شيء، لكن هناك قضيتين سيطرتا على الحديث حول حاضر لاعب وسط نابولي، وقبل كل شيء مستقبله: القلق بشأن الدواء الذي تناوله داخل أرضية الملعب بعد الهدف ("لم أكن أشعر بحال جيدة"، قال بعد المباراة)

بعدما أذكت زوجته الشائعات في فترة بعد الظهر، غذّى لاعب مانشستر سيتي السابق التكهنات بأنه قد يترك نابولي قريبًا متجهًا إلى آيندهوفن. لكن كم من الحقيقة في ذلك؟

  • الشائعات حول آيندهوفن

    صباح أمس، انتشر تقرير لموقع "فوتبول زون" عبر وسائل الإعلام الهولندية، زعم أن آيندهوفن الهولندي تواصل بشكل مباشر مع محيط كيفين دي بروينه.

    يرغب آيندهوفن في ضم صانع الألعاب المولود عام 1991 إلى هولندا في وقت مبكر خلال فترة الانتقالات المقبلة في يناير، بدلاً من الانتظار حتى نهاية الموسم، حين ينتهي عقده مع نابولي ويصبح متاحاً كصفقة انتقال حر (هناك بند خيار من طرف واحد لا يرغب النادي في تفعيله).

  • الزوجة تنتقد: "نريد العودة إلى بلجيكا"

    ميشيل لاكروا، زوجة دي بروينه، تصدّرت العناوين بعد ظهر أمس. ففي حديثها إلى مجلة Nina، وصفت الصعوبات التي واجهتها عائلتها في العيش بنابولي، وقالت إنّ لاعب مانشستر سيتي السابق لا يستمتع بوقته في المدينة: «نريد أن نعيش هنا في ليمبورغ البلجيكية. وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل. يعيش كيفن حياة مقيّدة للغاية في نابولي. الأمر ليس ممتعاً كثيراً بالنسبة له. إضافة إلى ذلك، لا يمكننا أن نفعل أي شيء معاً كعائلة في المدينة. هذا هو الوجه الآخر للعملة، أليس كذلك؟»

  • نصيحة فان بومل

    وفي تصريحات لقناة VTM، نصح المدير الفني لمنتخب بلجيكا مارك فان بوميل قائده أيضًا بالتفكير في الرحيل: «الكرة الهولندية تناسبه تمامًا. فهو لا يعيش بعيدًا عن هنا (أيندهوفن)، كما أن أسلوب لعبه الهجومي، ورغبته في ممارسة كرة القدم دائمًا... (تلميح إلى أليجري، ملاحظة من المحرر) اللعبة الهولندية بيئة تناسبه بشكل مثالي. بالطبع، عليه أن يتخذ القرار بنفسه».

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  • "سنرى" بشأن آيندهوفن

    وفي تصريحاته في المنطقة المختلطة عقب المباراة أمام تركيا، لم يستبعد كيفين دي بروينه رحيله ولم ينفِ الشائعات المتعلقة بـ PSV، تاركًا الباب مفتوحًا أمام انتقال مثير قد يحدث مبكرًا في يناير: "الانتقال إلى PSV في يناير؟ استيقظت ووجدت أن الكثير من الناس تواصلوا معي. لكنني هنا الآن وأقوم بعملي. من وجهة نظري، قدّمت مستوى جيدًا طوال الموسم. أنا سعيد لكوني لائقًا بما يكفي للعب هذه المباريات وتقديم إسهامي. أما بالنسبة للمستقبل، فسنرى"

  • وماذا عن نابولي؟

    نابولي لم يستبعد أبداً رحيل دي بروينه. لم يستبعد ذلك في الصيف الماضي، ولن يستبعده في يناير. لم يكن لدى نادي دي لاورنتيس مجال كبير أو رغبة في إبرام صفقات في سوق الانتقالات هذا الصيف، لكنه سيحاول تلبية طلب ماسيميليانو أليجري بإضافة أربعة تعزيزات في يناير.

    ولإضافة لاعبين تتجاوز أعمارهم 23 عاماً إلى قائمة الفريق، يتعين على نابولي توفير مكان في القائمة (أ). كما أن الملاك لن يمانعوا في توفير الأجر الضخم الذي يتقاضاه البلجيكي.

    لن يسمح نابولي برحيله مجاناً أو بإطلاق سراحه دون أن يكون قد جهّز بديلاً مناسباً بالفعل. وعلى الأرجح، سيحتاج إلى الأموال الناتجة عن بيع اللاعب السابق لمانشستر سيتي لدفع ثمن ذلك البديل. ونابولي منفتح على عرض من آيندهوفن، لكن ليس عبر انتقال مجاني.