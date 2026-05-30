دي بروينه يفتح النار: سعيد برحيل كونتي.. وكرة القدم معه فقدت متعتها!

لكن، ما الذي حدث بالفعل بين كونتي ودي بروينه؟ يعود الصدام الأول بينهما إلى مباراة ميلان ونابولي، عندما قرر المدرب استبداله وإعادته إلى مقاعد البدلاء في الدقيقة 72، وحينها لم يتردد النجم البلجيكي في إظهار استيائه بوضوح.

وهو رد فعل انتقده كونتي بشدة خلال المؤتمر الصحفي آنذاك، قائلًا: "آمل أن يكون استياؤه نابعًا من النتيجة، أما إذا كان مستاءً من شيء آخر، فقد اختار الشخص الخطأ ليغضب أمامه".

عقب تلك الواقعة، بدا أن الأمور قد تمت تسويتها بين الطرفين، حيث أوضح المدرب الإيطالي موقفه قائلًا: "من لا يعرفني قد يرتكب بعض الأخطاء، ويقع على عاتقي تصحيح الموقف، وتأكيد بعض المفاهيم للمجموعة حتى لا يتكرر الخطأ ذاته. لقد أدركت ما كان ينبغي عليّ إدراكه، وتم توضيح كل شيء، فشعارنا الدائم هو: الاتفاق الواضح يولد صداقة طويلة".

ولكن يبدو أنها صداقة لم تُبصر النور على أرض الواقع، إذا ما حكمنا عليها من خلال تصريحات دي بروينه الأخيرة.