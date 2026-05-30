Goal.com
مباشرالتذاكر
Kevin De Bruyne NapoliGetty Images
Lelio Donato و معتز الجمال

دي بروينه يفتح النار: سعيد برحيل كونتي.. وكرة القدم معه فقدت متعتها!

الدوري الإيطالي
نابولي
كيفين دي بروينه
أنتونيو كونتي

يعترف النجم البلجيكي كيفن دي بروينه بالصعوبات التي واجهها مع أسلوب لعب أنطونيو كونتي، ويعرب عن سعادته برحيله عن نابولي. لكن فيما يخص مستقبله، يفضل دي بروينه عدم التسرع، قائلًا: "في العام الماضي أيضًا تحدثنا عن بعض الأشياء ولم يحدث شيء".

خرج دي بروينه عن صمته، وتحدث من بلجيكا عن الصعوبات التي واجهها في صفوف نابولي. وتطرق نجم مانشستر سيتي السابق بشكل خاص إلى علاقته بكونتي، والذي لا يشاركه نفس الرؤية الكروية على الإطلاق.

وعليه، أبدى دي بروينه سعادته برحيل المدرب الإيطالي، لكنه في الوقت ذاته لم يقدم أي وعود بشأن مستقبله مع نابولي، مطالبًا بمزيد من الضمانات من الناحية الفنية والتكتيكية قبل انطلاق الموسم الجديد.

  • دي بروينه و"الرؤية المختلفة" لكونتي

    صرح دي بروينه لصحيفة "هيت نيوزبلاد" قائلًا: "بالطبع كان الأمر صعبًا بالنسبة لي لأن كونتي لديه رؤية لكرة القدم مختلفة تمامًا عن رؤيتي. في الواقع، لم أحصل أبدًا على فرصة اللعب في مركزي المفضل. ولكن رغم ذلك، كنت دائمًا أقدم كل ما لدي من أجل الفريق".

    وأكد البلجيكي: "كنا نلعب بأسلوب دفاعي بحت. إذا كنت تحاول الفوز في كل مباراة بفارق هدف واحد فقط وبخطة 5-4-1، فأنت تقدم نوعًا معينًا من كرة القدم. في بداية الموسم، كنا نتراجع إلى الخلف بشكل مبالغ فيه. هدافنا سجل عشرة أهداف فقط، لذلك تدرك مسبقًا أن الإحصائيات لن تكون رائعة".

    • إعلان
  • Pisa SC v SSC Napoli - Serie AGetty Images Sport

    سعيد برحيل كونتي

    ذهب دي بروينه إلى أبعد من ذلك مضيفًا: "هل أنا سعيد برحيل كونتي؟ بالنسبة لي، نعم. وفيما يخصني، لم يكن مضطرًا للبقاء". ووجه النجم البلجيكي اللوم للمدرب السابق على عدم وفائه بوعوده، موضحًا: "في العام الماضي، تلقينا وعودًا بأشياء معينة حول طريقة لعبنا، ولكن في النهاية لم يتحقق الكثير منها. لقد وجدت الأمر مؤسفًا. يجب أن تظل اللعبة ممتعة، وللأسف، افتقدت هذا الجانب قليلًا".

  • هل يبقى دي بروينه في نابولي؟

    للسبب ذاته، لم يحسم دي بروينه موقفه بشأن البقاء في نابولي، على الرغم من رحيل كونتي وقدوم مدرب جديد لتولي المهمة.

    واختتم لاعب خط الوسط حديثه بالقول: "لا يزال لدي عام في عقدي، لكنني أريد التحدث حول الأمر. في العام الماضي أيضًا تم الحديث عن بعض الأمور؛ مثل أننا (سنلعب بطريقة معينة وسنفعل كذا وكذا)، لكن لم يتحقق شيء من ذلك، وهذا أمر مؤسف".

  • الخلافات بين دي بروينه وكونتي

    لكن، ما الذي حدث بالفعل بين كونتي ودي بروينه؟ يعود الصدام الأول بينهما إلى مباراة ميلان ونابولي، عندما قرر المدرب استبداله وإعادته إلى مقاعد البدلاء في الدقيقة 72، وحينها لم يتردد النجم البلجيكي في إظهار استيائه بوضوح.

    وهو رد فعل انتقده كونتي بشدة خلال المؤتمر الصحفي آنذاك، قائلًا: "آمل أن يكون استياؤه نابعًا من النتيجة، أما إذا كان مستاءً من شيء آخر، فقد اختار الشخص الخطأ ليغضب أمامه".

    عقب تلك الواقعة، بدا أن الأمور قد تمت تسويتها بين الطرفين، حيث أوضح المدرب الإيطالي موقفه قائلًا: "من لا يعرفني قد يرتكب بعض الأخطاء، ويقع على عاتقي تصحيح الموقف، وتأكيد بعض المفاهيم للمجموعة حتى لا يتكرر الخطأ ذاته. لقد أدركت ما كان ينبغي عليّ إدراكه، وتم توضيح كل شيء، فشعارنا الدائم هو: الاتفاق الواضح يولد صداقة طويلة".

    ولكن يبدو أنها صداقة لم تُبصر النور على أرض الواقع، إذا ما حكمنا عليها من خلال تصريحات دي بروينه الأخيرة.