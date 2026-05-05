سيميوني يرد على "الخرافات": غيرنا الفندق لأن الجديد أرخص!
في الوقت الذي يستعد فيه أتلتيكو مدريد لمواجهة حاسمة على ملعب الإمارات، تداولت الأوساط الكثير من الحديث حول الترتيبات اللوجستية للفريق. وبعد الهزيمة الثقيلة بنتيجة 4-0 في لندن في أكتوبر الماضي، أثار قرار تغيير مكان الإقامة إلى فندق آخر استعدادًا لمباراة الثلاثاء شائعات بأن المدرب الأرجنتيني يسعى لتغيير حظه من خلال المعتقدات الخرافية. ومع ذلك، سارع «إل تشولو» إلى نفي هذه الادعاءات خلال مؤتمره الصحفي قبل المباراة.
عندما سُئل عن هذا التغيير وعما إذا كان تغييرًا تكتيكيًا في روتينه، قدم سيميوني إجابة صريحة على غراره المعهود. قال: "نحن الآن أفضل مما كنا عليه في أكتوبر، كما أن الفندق أرخص الآن". أثارت هذه الإجابة ضحكات الحاضرين، مما يسلط الضوء على مدرب لا يزعجه ما يقال عنه من الخارج، حيث يركز على المهمة التي أمامه.
التركيز على المهمة المطروحة
على الرغم من اللحظة المرحة المتعلقة بمقرهم في لندن، لا يزال تركيز سيميوني منصبًا بشكل كامل على حجز مكان في نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة.
تقدم آرسنال بهدف من ركلة جزاء سجلها فيكتور جيوكيريس في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول في المواجهة التي جرت الأسبوع الماضي في مدريد، لكن «الروخيبلانكوس» حصلوا على ركلة جزاء بدورهم بعد 11 دقيقة من بداية الشوط الثاني، والتي سجلها خوليان ألفاريز ليحسم التعادل في النهاية.
مع كل شيء على المحك، أكد المدرب المخضرم أن نتيجة نصف النهائي ستتوقف على الأداء داخل الملعب وليس على أي إدارة خارج الملعب أو ألعاب نفسية.
وأشار سيميوني إلى محاولات وسائل الإعلام إيجاد قصص مثيرة، قائلاً: "ما ألاحظه هو أنهم يبحثون دائماً عن عناوين غير عادية بالنسبة لمباراة نصف نهائية. وببساطة، من يلعب بشكل أفضل ويعزز أسلحته سيكون الأقرب للفوز".
النهج التكتيكي وأخبار اللاعبين
وبغض النظر عن اختيار مكان الإقامة، يظل سيميوني مركزاً تماماً على المهمة المطروحة أمامه على أرض الملعب. يسعى أتلتيكو إلى بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تحت قيادته، وقد شدد المدرب على أهمية التحكم في العواطف في مثل هذه الأجواء المليئة بالضغوط. وأشار إلى أنه على الرغم من أهمية التكتيكات، فإن اللاعبين هم من يقررون النتيجة في نهاية المطاف بمجرد انطلاق المباراة، مؤكداً أن الخبرة تمنحه «الراحة اللازمة لمواجهة مباراة مثل مباراة آرسنال».
كما يترقب الروخيبلانكوس حالة لياقة العديد من المهاجمين الرئيسيين. وعند سؤاله عن ألكسندر سورلوث وخوليان ألفاريز وجوليانو سيميوني، قدم المدرب تحديثاً حذراً. وقال: "تحركوا قليلاً أمس، وحالتهم أفضل. نأمل أن يتمكنوا من التدرب جيداً وسنقرر غداً صباحاً كيف سنبدأ المباراة".
وسلط الضوء بشكل خاص على أهمية سورلوث، مشيرًا إلى: "دور مهم للغاية، نحن بحاجة ماسة إليه. كان من المؤسف أنه لم يتمكن من اللعب في المباراة على أرضنا بسبب إصابة في أوتار الركبة. نحن بحاجة إليه سواء كان ذلك لمدة 10 أو 90 دقيقة".
الاندفاع الأخير نحو النهائي
تنبعث ثقة هادئة من معسكر أتلتيكو مدريد، حيث يؤكد سيميوني أن فريقه في حالة أفضل من الناحيتين النفسية والبدنية مقارنة بما كان عليه في بداية الموسم.
وهو يعتقد أن الخبرة التي يتمتع بها لاعبوه ستكون العامل الحاسم. وأضاف: "لدينا ثقة كبيرة، ومن المؤكد أن الأمر لن يعتمد علينا".
سنحاول أن نلعب المباراة التي يجب أن نلعبها، بالشدة والفهم اللذين تتطلبهما المباراة. لدينا ثقة كبيرة في ما نفعله، ونحن مقتنعون ومتأكدون مما نريد تحقيقه في هذه المباراة، والنتيجة لن تعتمد علينا وحدنا"، أوضح سيميوني.
كما أشار إلى أن خوليان ألفاريز سيلعب دوراً رئيسياً، مشيراً إلى معرفته الواسعة بكرة القدم الإنجليزية كعامل حاسم محتمل في ما يبدو أنه سيكون ليلة مليئة بالإثارة في شمال لندن.
"هذا هو جوهر هذه المباريات المهمة. إنه يعرف الدوري الإنجليزي جيدًا، ونأمل أن يقدم مباراة رائعة"، أضاف.