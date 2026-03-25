"اللاعبون يؤمنون بهذه الخرافة" .. قصة "حلاق النجوم" المفضل لثنائي ريال مدريد وأتلتيكو!

تضمّ صفحة إنستجرام لـ«Peluqueria Il Figaro» نصف مليون متابع، فيما تضمّ صفحة دييغو دِل كازالي الشخصية 300 ألفًا آخرين.

دييجو ذو أصول إيطالية مثل جزء كبير من سكان الأرجنتين، وهو حلاق يحمل حقيبته بيده، دائم الاستعداد للرد على اتصالات مواطنيه المنتشرين في أنحاء أوروبا. من بوينس آيرس إلى القارة العجوز فقط لقصّ الشعر.

«عندما ينتقل لاعب إلى نادٍ آخر، فإنك أنت أيضًا تتقدّم في مسيرتك» يشرح دييجو دِل كازالي، المعروف أكثر باسم دييجو إل فيجارو.

نتحدث، في نهاية المطاف، عن حلاق يترك متجره في تشاكاريتا، بوينس آيرس (افتتحه الجد، وهو مهاجر إيطالي) ليلحق بأول رحلة ويقصّ شعر إنزو فرنانديز في لندن أو خوليان ألفاريز في مدريد.