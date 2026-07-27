"الأطفال نعرفهم" .. ديون النصر تشعل الخلاف بين فيصل بن تركي ونجل الوليد بن طلال

خلال الساعات الماضية، زعم أحد الحسابات الأجنبية أن ديون النصر بلغت مليار دولار، ليرد عليه نجل الوليد بن طلال بعدة رموز ضاحكة بسخرية من أزمة العالمي.

ضحكات خالد بن الوليد استفزت الكثير من النصراويين، أحدهم فيصل بن تركي، الذي رد عليه بنفس الضحكات مع رقم "870"، دون توضيح المقصد من وراء هذا الرقم، وما إذا كان تصحيحًا لقيمة الديون المتراكمة على النصر أن أن هناك هدف آخر يعرفه وحده.









خالد بن الوليد لم يتوقف عند حد السخرية من ديون النصر، بل زاد متهكمًا على جمهور العالمي واصفًا إياهم بـ"الأطفال"، كون ضحكاته استفزتهم لهذا الحد دون داعٍ، بحسب وجهة نظره.

وكتب نجل مالك الهلال عبر حسابه على منصة "إكس": "والله المضحك أكثر من التغريدة الأساسية أن معرفتي لنصراويين كُثر، ولا واحد منهم طفل مثل اللي موجودين على إكس هنا تحديدًا".

وأضاف موجهًا حديثه لجمهور النصر: "فزتوا بأكبر دوري بالشرق الأوسط، إن لم يكن في آسيا (غير الدوري الآسيوي)، وألف مبروك على هذا الإنجاز الكبير، ولا تشكيت لحظة.. إنما تشتكون على ضحكة في حساب خارجي من حسابي الشخصي؟ .. هذه هي الكرة... كل واحد منا راح يضحك على الثاني".







