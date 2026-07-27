حالة من الهرج والمرج تضرب ملف "الأزمة المالية في النصر" على مدار الأسابيع الماضية، وزاد عليها تبادل التعليقات بين الأمير فيصل بن تركي؛ الرئيس الأسبق للعالمي، وخالد بن الوليد؛ نجل الأمير الوليد بن طلال؛ مالك نادي الهلال.
"الأطفال نعرفهم" .. ديون النصر تشعل الخلاف بين فيصل بن تركي ونجل الوليد بن طلال
الأزمة المالية في النصر
العالمي يعاني من أزمة مالية طاحنة خلال الفترة الحالية، تجعله واقفًا مكتوف الأيدي، عاجزًا عن دفع رواتب لاعبيه، وكذلك عن إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن تلك الديون بلغت 800 مليون ريال سعودي، جميعها متعلق بالموسم الماضي، ما اضطر رابطة الدوري السعودي للمحترفين لفرض رقابة مالية مشددة على النادي.
الآن ليس أمام النصر أي مخرج سوى تسديد تلك الديون (800 مليون ريال) كي يتمكن من إبرام صفقات جديدة أو ربما تكون الانفراجة الكبرى في تقديم إحدى الجهات عرضًا لشراء النادي من صندوق الاستثمارات العامة؛ المستحوذ على 75% من ملكيته.
سخرية خالد بن الوليد ورد فيصل بن تركي
خلال الساعات الماضية، زعم أحد الحسابات الأجنبية أن ديون النصر بلغت مليار دولار، ليرد عليه نجل الوليد بن طلال بعدة رموز ضاحكة بسخرية من أزمة العالمي.
ضحكات خالد بن الوليد استفزت الكثير من النصراويين، أحدهم فيصل بن تركي، الذي رد عليه بنفس الضحكات مع رقم "870"، دون توضيح المقصد من وراء هذا الرقم، وما إذا كان تصحيحًا لقيمة الديون المتراكمة على النصر أن أن هناك هدف آخر يعرفه وحده.
خالد بن الوليد لم يتوقف عند حد السخرية من ديون النصر، بل زاد متهكمًا على جمهور العالمي واصفًا إياهم بـ"الأطفال"، كون ضحكاته استفزتهم لهذا الحد دون داعٍ، بحسب وجهة نظره.
وكتب نجل مالك الهلال عبر حسابه على منصة "إكس": "والله المضحك أكثر من التغريدة الأساسية أن معرفتي لنصراويين كُثر، ولا واحد منهم طفل مثل اللي موجودين على إكس هنا تحديدًا".
وأضاف موجهًا حديثه لجمهور النصر: "فزتوا بأكبر دوري بالشرق الأوسط، إن لم يكن في آسيا (غير الدوري الآسيوي)، وألف مبروك على هذا الإنجاز الكبير، ولا تشكيت لحظة.. إنما تشتكون على ضحكة في حساب خارجي من حسابي الشخصي؟ .. هذه هي الكرة... كل واحد منا راح يضحك على الثاني".
"الأطفال نعرفهم"
وصف جمهور النصر على منصة "إكس" بـ"الأطفال" لم يعجب فيصل بن تركي، الذي بدأ بتوجيه رسالة غير مباشرة لخالد بن الوليد دون إشارة له في أي منها، لكنه تحمل ردًا صريحًا على حديثه..
رئيس النصر السابق كتب: "الأطفال نعرفهم"، بل وزاد: "ايه هين"، في تقليل من محاولات خالد بن الوليد من السخرية من جمهور العالمي.
وماذا بعد؟
بالحديث عن فريق الكرة الأول بالعالمي، فإنه يخوض معسكر إعداد خارجي حاليًا في لشبونة البرتغالية، تحت قيادة المدرب الأسترالي أنجي بوستيكوجلو.
وينتظر هذا المعسكر انضمام القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب نهاية مشواره في كأس العالم 2026.
ويعلق جمهور العالمي آماله على قدرة الدون على الضغط على مسؤولي صندوق الاستثمارات ورابطة الدوري السعودي لحل أزمة النصر سريعًا، كي يتمكن من الحفاظ على لقب دوري روشن السعودي في الموسم المقبل، وينافس على لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-27.
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