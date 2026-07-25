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علي رفعت

ديوماندي ليس الأول وزيدان سبقه.. نجوم في ريال مدريد شجعوا برشلونة قبل قميص الملكي!

فقرات ومقالات
برشلونة ضد ريال مدريد
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني
يان ديوماندي
فينيسيوس جونيور
زين الدين زيدان
فرانكو ماستانتونو
جود بيلينجهام
لوكا مودريتش
ترينت ألكسندر أرنولد

صفقة جديدة للملكي والولاء محل شك!تترقب الأوساط الكروية العالمية حسم صفقة انتقال الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي من صفوف لايبزيج الألماني إلى ريال مدريد الإسباني مقابل قيمة مالية ضخمة تصل إلى 120 مليون يورو، لتكون واحدة من أكبر صفقات الميركاتو الصيفي لعام 2026. ورغم القيمة الفنية الهائلة التي سيضيفها اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا للخط الهجومي، إلا أن الصفقة واجهت حالة من الجدل الإعلامي والجماهيري المكثف. ويعود هذا التوتر إلى إعادة تداول تصريحات سابقة أطلقها اللاعب عقب مباراة فريقه الأسبق ليجانيس ضد ريال مدريد في مارس 2025، والتي انتقد فيها القرارات التحكيمية واعتبر أن القرارات تميل دائمًا لصالح الفريق الملكي. https://www.tiktok.com/@elchiringuitotv/video/7488128337039117590 هذا الأرشيف لم يكن الأول من نوعه، فالكثير من أساطير ونجوم النادي الحاليين والسابقين أظهروا في بداياتهم شغفًا كبيرًا بالغريم التقليدي برشلونة أو أطلقوا تصريحات حادة ضد الكيان العاصمي، قبل أن يرتدوا قميصه ويصنعوا معه التاريخ.

تترقب الأوساط الكروية العالمية حسم صفقة انتقال الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي من صفوف لايبزيج الألماني إلى ريال مدريد الإسباني مقابل قيمة مالية ضخمة تصل إلى 120 مليون يورو، لتكون واحدة من أكبر صفقات الميركاتو الصيفي لعام 2026. 

ورغم القيمة الفنية الهائلة التي سيضيفها اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا للخط الهجومي، إلا أن الصفقة واجهت حالة من الجدل الإعلامي والجماهيري المكثف. 

ويعود هذا التوتر إلى إعادة تداول تصريحات سابقة أطلقها اللاعب عقب مباراة فريقه الأسبق ليجانيس ضد ريال مدريد في مارس 2025، والتي انتقد فيها القرارات التحكيمية واعتبر أن القرارات تميل دائمًا لصالح الفريق الملكي.

@elchiringuitotv

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨 🤦‍♂️ "Asencio me hace penalti, pero siempre es así con el Madrid". 💣 Yan Diomande, protagonista de la polémica en el Real Madrid-Leganés, se sincera con Marcos Benito. #elchiringuitotv #deportesentiktok #tiktokfootballacademy

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هذا الأرشيف لم يكن الأول من نوعه، فالكثير من أساطير ونجوم النادي الحاليين والسابقين أظهروا في بداياتهم شغفًا كبيرًا بالغريم التقليدي برشلونة أو أطلقوا تصريحات حادة ضد الكيان العاصمي، قبل أن يرتدوا قميصه ويصنعوا معه التاريخ.


  • دافيد ألابا وشغف الكامب نو

    قبل انضمامه إلى صفوف ريال مدريد في عام 2021، يمتلك مدافع بايرن ميونخ السابق أرشيفًا موثقًا يعكس حبه الشديد لنادي برشلونة.

    وصرح المدافع النمساوي لوسائل الإعلام في عام 2011 بأن الفريق الكتالوني كان فريق أحلامه منذ طفولته المبكرة فضلاً عن تصريحاته المتكررة التي عبر فيها عن إعجابه الكبير بأسلوب التيكي تاكا ورغبته السابقة في اللعب على أرضية ملعب كامب نو.


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  • ترينت ألكسندر أرنولد والإعجاب بالجيل الذهبي

    أفصح الظهير الأيمن الإنجليزي في مقابلة صحفية عام 2020 عن تقديره الخاص لنادي برشلونة، موضحًا أنه كان فريقه المفضل الثاني بعد ليفربول خلال مرحلة نشأته الأولى. 

    وأكد ألكسندر أرنولد حينها إعجابه الشديد بأسلوب عمل أكاديمية لا ماسيا في تصعيد الشباب، مشيرًا إلى أنه نشأ وهو يتابع بشغف جيل ليونيل ميسي وأندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز وتيري هنري وصامويل إيتو.


  • إيسكو والهجوم المباشر على مدريد

    يعد إيسكو من أكثر الحالات وضوحًا في هذا الملف، فقبل انتقاله إلى العاصمة عام 2013، انتشرت له صور متعددة وهو يرتدي قميص برشلونة. 

    ولم يكتف النجم الإسباني بذلك، بل أدلى بتصريح صحفي في مراهقته أكد فيه أنه كان دائمًا معاديًا لمدريد، موضحًا أنه يرى النادي متعجرفًا ويفتقد للتواضع، كما اشتهر بمنح كلبه الأليف اسم ميسي، مبررًا ذلك بأن النجم الأرجنتيني هو الأفضل في العالم.


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  • زين الدين زيدان والاعتراف الإيطالي

    قبل أن يصبح أحد أهم رموز ريال مدريد عبر تاريخه كلاعب ومدرب، أجرى الأسطورة الفرنسي زين الدين زيدان مقابلة صحفية مع مجلة دون بالون الإسبانية عندما كان يرتدي قميص يوفنتوس الإيطالي. 

    وأكد زيدان صراحة في تلك المقابلة أنه كان يفضل برشلونة على ريال مدريد، مشيرًا إلى أنه في صغره كان يشجع فريقين فقط هما يوفنتوس وبرشلونة، وتمنى حينها أن يلعب يومًا ما في الكامب نو.


  • لوكا مودريتش والقميص رقم 14


    في عام 2008، عندما كان لوكا مودريتش يلعب في صفوف دينامو زغرب، أجرى مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية صرح فيها بأنه قضى أسبوعاً سعيداً في مدينة برشلونة مع صديقته، وحضرا مباراة للفريق ضد إسبانيول وهما يرتديان وشاح البارسا. وخلال اللقاء، أهداه صحفيون إسبان قميصاً لبرشلونة يحمل الرقم 14 الخاص بيوهان كرويف، عبر اللاعب عن سعادته بالقميص وأكد أنه مستعد لارتداء الرقم 300 من أجل اللعب هناك.




  • فينيسيوس جونيور وجدل كواليس الصفقة


    شهدت صفقة انضمام المهاجم البرازيلي جدلاً كبيرًا، بعدما خرج أندريه كوري الوكيل المقرب من إدارة برشلونة بتصريحات تؤكد أن فينيسيوس كان مشجعًا متعصبًا للبارسا وبكى فرحًا بعد الريمونتادا الشهيرة ضد باريس سان جيرمان بنتيجة ستة أهداف لهدف.


  • جود بيلينجهام وأمنيات طفولة المدرسة


    انتشرت لنجم الوسط الإنجليزي صورة وثائقية من الكتاب السنوي لمدرسته الابتدائية في إنجلترا، حيث دون بيلينجهام في خانة أحلامه المستقبلية جملة صريحة كتب فيها أن حلمه عندما يكبر هو أن يصبح لاعبًا محترفًا في صفوف برشلونة والمنتخب الإنجليزي.


  • فرانكو ماستانتونو والصور القديمة

    تكرر المشهد ذاته مع الموهبة الأرجنتينية الشابة فرانكو ماستانتونو، حيث تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي صورًا متعددة من طفولته وهو يرتدي قمصان نادي برشلونة، وذلك قبل أن تتحول وجهته الاحترافية بشكل كامل نحو ريال مدريد.


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