ديوماندي ليس الأول وزيدان سبقه.. نجوم في ريال مدريد شجعوا برشلونة قبل قميص الملكي!

تترقب الأوساط الكروية العالمية حسم صفقة انتقال الجناح الإيفواري الشاب يان ديوماندي من صفوف لايبزيج الألماني إلى ريال مدريد الإسباني مقابل قيمة مالية ضخمة تصل إلى 120 مليون يورو، لتكون واحدة من أكبر صفقات الميركاتو الصيفي لعام 2026.

ورغم القيمة الفنية الهائلة التي سيضيفها اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا للخط الهجومي، إلا أن الصفقة واجهت حالة من الجدل الإعلامي والجماهيري المكثف.

ويعود هذا التوتر إلى إعادة تداول تصريحات سابقة أطلقها اللاعب عقب مباراة فريقه الأسبق ليجانيس ضد ريال مدريد في مارس 2025، والتي انتقد فيها القرارات التحكيمية واعتبر أن القرارات تميل دائمًا لصالح الفريق الملكي.

هذا الأرشيف لم يكن الأول من نوعه، فالكثير من أساطير ونجوم النادي الحاليين والسابقين أظهروا في بداياتهم شغفًا كبيرًا بالغريم التقليدي برشلونة أو أطلقوا تصريحات حادة ضد الكيان العاصمي، قبل أن يرتدوا قميصه ويصنعوا معه التاريخ.



