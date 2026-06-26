ديمبيلي وهالاند ومبابي في مواجهة النرويج وفرنسا.. أحدهم لا يبالي والآخر يكذب والثالث حقق أكثر مما تمنى!

بينما كانت الجماهير تنتظر مواجهة مباشرة وتاريخية بين إيرلينج هالاند وكيليان مبابي، فجر مدرب النرويج ستوله سولباكن مفاجأة كبيرة بإجراء عشرة تغييرات كاملة على التشكيلة الأساسية، وترك قائده مارتن أوديجارد وهدافه هالاند على مقاعد البدلاء.

استند هذا القرار الجريء إلى أسلوب علمي صارم لإراحة اللاعبين وتوزيع المجهود، مبررًا ذلك بأن إرهاق النجوم في معركة بدنية متعبة ضد دفاع فرنسي قوي يعد مخاطرة غير مطلوبة، خاصة لمنتخب يعود للأدوار الإقصائية لأول مرة منذ عام 1998 ولا يملك بدلاء بنفس قوة منتخبات مثل البرازيل أو فرنسا.

المثير للاهتمام هو الموافقة التامة التي أظهرها هالاند لمدربه، فعلى الرغم من معدله التهديفي الكبير ومنافسته القوية على الحذاء الذهبي، تخلى النجم النرويجي عن رغبته الفردية تمامًا.

لقد عبر بوضوح عن عدم اهتمامه بهذه المباراة تحديدًا حين قال للإعلام: "لا أهتم كثيرًا بها والفرنسيين قد يفوزون باللقاء وبالبطولة بأكملها"، كما كان نشطًا على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر المقاطع المختلفة على سناب شات كأنه في عطلة ما.

هذا الموقف لم يكن استسلامًا، بل أظهر تفضيل مصلحة الفريق وحفاظًا على طاقته البدنية استعدادًا للمباريات الإقصائية القادمة.

وقد أثبتت التشكيلة البديلة نجاحها جزئيًا حين سجل تيلو آسجارد هدفًا رائعًا لمنتخب بلاده بعد مرورة بذكاء من المدافع أوباميكانو وحصولهم على ركلة جزاء في بداية الشوط الثاني.