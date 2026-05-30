بعدما غادر نهائي دوري الأبطال مصابًا.. ديمبيلي يبدد مخاوف الغياب عن كأس العالم

نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة ماراثونية أمام آرسنال الإنجليزي. انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله، قبل أن يحسم الفريق الباريسي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

خلال المواجهة، قدم عثمان ديمبيلي أداءً رائعاً، حيث سجل هدف التعادل لفريقه في الدقيقة الخامسة والستين من ركلة جزاء، وساهم بشكل فعال في بناء الهجمات. ورغم هذا الأداء المميز، انتهت مشاركة الجناح الفرنسي بمشهد مقلق عندما سقط على أرض الملعب وغادر المواجهة في الدقيقة التاسعة والثمانين، تاركاً مكانه لزميله جونسالو راموش.