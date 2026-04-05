Nino Caracciolo

ديل بييرو أم مالديني؟ ثورة متوقعة في منصب رئيس الاتحاد الإيطالي

بعد استقالة جرافينا، بدأ السباق على رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم

الفكرة بالتأكيد ليست جديدة، بل إنّها طُرحت مراراً وتكراراً في الماضي، دون أن تستند أبداً إلى أساس متين. وكثيراً ما تُقال هذه الكلمات وكأنها مجرد كلام فارغ في مواجهة نظام يحتاج الآن فعلاً إلى تغيير جذري.

بعد استقالة جرافينا، يستعد كرة القدم الإيطالية لانتخاب الرئيس الجديد للاتحاد، ووفقاً لما أوردته صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فإن التوجه القوي هو تعيين لاعب كرة قدم سابق على رأس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

لكن من قد يكون الاسم المناسب؟ من ديل بييرو إلى باولو مالديني، مروراً بديميتريو ألبرتيني: السيناريوهات.

  • هل سيكون مالديني إلى جانب مالاجو؟

    قد يقدم لاعب سابق، بفضل خبرته الميدانية، مساهمة مهمة إذا ما عمل إلى جانب أحد المسؤولين. ووفقاً لما أوردته صحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»، فإن جيوفاني مالاجو – أحد المرشحين المحتملين لمنصب الرئيس – مهتم بهذه الفكرة أيضاً.

    الرئيس السابق للجنة الأولمبية الإيطالية (CONI) على علاقة وثيقة بباولو مالديني، الذي يرى الكثيرون أنه قد يطمح إلى تولي رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (FIGC) بمفرده. ويبقى أن نرى ما إذا كان نجم ميلان السابق – الذي يحظى بتقدير كبير من الوزير أبودي – يرغب في خوض المنافسة والتحدي أمام مالاجو. وهو سيناريو مزدوج يجب أخذه في الاعتبار.

  • موقف ديل بييرو

    وهناك اسم آخر قد يدخل السباق وهو أليساندرو ديل بييرو: فقد اتخذ اللاعب السابق الذي كان يحمل الرقم 10 في يوفنتوس، والذي يعمل اليوم محللاً في قناة سكاي، موقفاً واضحاً فور خسارة إيطاليا أمام البوسنة، حيث أدلى بتصريحات مهمة. "ما نحتاجه الآن هو الرغبة في الرد والانطلاق من جديد، وهناك طريقة واحدة فقط: العودة إلى الميدان، والعمل والدراسة؛ والقيام بذلك بحماس، الذي يجب أن نبحث عنه داخلنا بما ميزنا دائمًا كشعب إيطالي. وللقيام بذلك، نحتاج إلى فريق. أنا أؤمن باللعب الجماعي، ولا أعتقد أنه يمكن أن يكون هناك شخص واحد وحده قادر على حل كل شيء"، هذا جزء من حديثه.

  • خيار ألبرتيني

    من بين المرشحين الذين يجمعون بين الخبرة الكروية والخبرة الإدارية، يبرز اسم ديميتريو ألبرتيني، الذي خسر في انتخابات رئاسة الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عام 2014 عندما فاز تافيكيو بالمنصب. وقد شغل ألبرتيني بالفعل عدة مناصب اتحادية، وقد يكون هو الاسم الذي يحظى بإجماع الجميع.

  • الانتخابات في 22 يونيو

    سيتم انتخاب الرئيس الفيدرالي الجديد في 22 يونيو المقبل: وقد حُدد موعد آخر لتقديم الترشيحات في 13 مايو، أي قبل 40 يوماً من موعد الانتخابات.