ديكلان رايس وبوكايو ساكا ونوني مادويكي يغادرون تشكيلة إنجلترا، وتوماس توخيل "قلق" بشأن نجم أرسنال المصاب قبل مواجهة اليابان
ثلاثي «الغانرز» يتصدر موجة رحيل جماعية
يعد هذا التوقيت محبطًا بشكل خاص لتوشيل، الذي كان يأمل في إعادة دمج لاعبيه الأساسيين من ذوي الخبرة بعد منحهم فترة راحة قصيرة. لكن بدلاً من ذلك، يعود الثنائي من أرسنال إلى شمال لندن لينضما إلى قائمة المخاوف المتزايدة التي تواجه ميكيل أرتيتا. ومع وصول سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إلى منعطف حاسم، سيتابع المشجعون بقلق شديد نتائج الفحوصات الطبية لاثنين من أكثر لاعبيهم تأثيرًا.
توشيل يعترف بخوفه من إصابة مادويكي
في حين أن غياب رايس وساكا يأتي كإجراء احترازي، فإن القلق أكبر بشأن نوني مادويكي بعد أن سقط بشدة على ركبته اليسرى خلال المباراة التي انتهت بالتعادل مع أوروغواي. اضطر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا إلى الخروج في الدقيقة 37 بعد تدخل قوي من رودريغو أغيري، وشوهد لاحقًا وهو يغادر الملعب وساقه في دعامة واقية. يمثل هذا ضربة كبيرة للاعب الذي كان يتطلع إلى ترسيخ مكانه في خطط توخيل.
وقال توخيل عن جناح أرسنال: "أنا قلق بالطبع، لأنني أعتقد أنه كان لاعباً فارقاً". "لقد بدأ بشكل جيد، وكان مليئًا بالطاقة، وكان جاهزًا للعب. أنا حزين جدًا ومستاء، وآمل ألا تكون الإصابة خطيرة. وأعتقد أنه في مواجهة فريق مثل أوروغواي، الذي يعتمد على المواجهات الفردية لعزل اللاعبين، فإنه يفتح المساحات وكان من الممكن أن يكون لاعبًا رئيسيًا لنا، وهو كذلك بالفعل".
ستونز ووارتون ينضمان إلى قائمة المصابين
لا تقتصر أزمة الإصابات على لاعبي أرسنال فقط. فقد اضطر مدافع مانشستر سيتي جون ستونز أيضًا إلى مغادرة المعسكر بعد تعرضه لإصابة في ربلة الساق. وكان ستونز مرشحًا لبدء مباراة أوروغواي، لكنه شعر بعدم الراحة أثناء الإحماء، مما أدى إلى انسحابه. أما آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، فهو ضحية أخرى تعود إلى ناديها لتلقي مزيد من العلاج، مع تزايد الأعباء البدنية الناجمة عن فترة المباريات الدولية.
أعرب توخيل عن تعاطفه مع ستونز، قائلاً: "من الواضح أنه مستاء للغاية، وفي الوقت الحالي يحظى بدعمي الكامل لأن ذلك يساعده أكثر من الضغط عليه". ومن بين اللاعبين الآخرين الذين غادروا المعسكر فيكايو توموري ودومينيك كالفيرت-لوين والحارس آرون رامسديل، على الرغم من أن هذه الخطوات تكتيكية جزئياً، حيث يسعى توخيل إلى إجراء تغييرات في تشكيلته وإعطاء فرص لأولئك الذين وصلوا متأخرين إلى المعسكر.
وصلت التعزيزات لكن الضغط لا يزال مستمراً
على الرغم من العدد الكبير من اللاعبين الذين غادروا المعسكر، ستحظى إنجلترا بدعم من وصول القائد هاري كين والعديد من اللاعبين الآخرين الذين التحقوا بالمعسكر يوم الجمعة. ومن المقرر أن يشارك مورغان روجرز وأنطوني جوردون ومارك جويهي في المباراة ضد اليابان، في الوقت الذي يواصل فيه توخيل بحثه عن التوازن المناسب قبل انطلاق كأس العالم. وكان المدرب قد أوضح سابقًا قراره بتقسيم الفريق إلى مجموعتين من أجل تنظيم أعباء العمل خلال موسم مزدحم.
يضم الفريق حالياً 27 لاعباً، مع بقاء المدافع بن وايت، الذي يتعرض لانتقادات شديدة، ضمن المجموعة على الرغم من تعرضه للصياح من قبل أجزاء من جماهير ويمبلي خلال مباراة أوروغواي. وايت، الذي خاض أول مباراة له منذ كأس العالم 2022، عاش ليلة متباينة بعد أن سجل الهدف الوحيد لإنجلترا قبل أن يتسبب في ركلة جزاء سمحت للمنتخب الأمريكي الجنوبي بتعديل النتيجة. يواجه توخيل الآن تحديًا لرفع المعنويات وإيجاد صيغة ناجحة ضد اليابان بدون العديد من لاعبيه الأساسيين الأكثر موثوقية.