ديفيد فيلا يعود بشكل مذهل إلى أتلتيكو مدريد مع استكمال أبولو سبورتس كابيتال عملية الاستحواذ

وفي حديثه لموقع النادي الرسمي عقب الإعلان، أعرب فيلا عن فخره بالعودة إلى الفريق الذي يعتبره أيقونة. وقال نجم برشلونة ونيويورك سيتي السابق: "أنا سعيد للغاية بالعودة إلى النادي بمسؤوليات جديدة، ولكن بنفس الرغبة في المساعدة في جعل أتلتيكو مدريد أكثر قوة موسمًا بعد موسم".

ويحرص اللاعب البالغ من العمر 42 عامًا على المشاركة في مسيرة النادي المستقبلية تحت إشراف أبولو سبورتس كابيتال. وأضاف فيلا: "شهد النادي نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، وآمل أن أساهم في استمرارنا في تحقيق النجاح. أنا ممتن جدًا لأنهم فكروا فيّ لهذا المنصب".