Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier League
ديفيد رايا يكشف عن النادي الأوروبي الكبير الذي كاد ينضم إليه قبل التعاقد مع أرسنال

كشف حارس مرمى أرسنال ديفيد رايا أنه كان من الممكن أن ينضم إلى بايرن ميونيخ بدلاً من «المدفعجية»، قبل أن يتطور ليصبح أحد المرشحين للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال لندن. وقد أصبح اللاعب الدولي الإسباني أحد أفضل حراس المرمى في أوروبا تحت إشراف ميكيل أرتيتا، لكن هذا الأمر كاد ألا يتحقق على الإطلاق، نظراً للاهتمام الذي أبداه عملاق الدوري الألماني.

    كشف رايا أنه كان بإمكانه الانتقال إلى بايرن ميونيخ قبل إتمام انتقاله إلى «المدفعجية»، حيث تطور ليصبح أحد أفضل حراس المرمى في البلاد. وكان أرسنال قد تعاقد مع رايا في البداية على سبيل الإعارة للموسم 2023/2024، لكنه حوّل الصفقة إلى انتقال نهائي في يوليو 2024 بمبلغ 27 مليون جنيه إسترليني.

    لكن الآن، كشف اللاعب الدولي الإسباني أنه كان لديه فرصة للانتقال إلى الدوري الألماني. 

    ووفقًا لفابريزيو رومانو، قال: "كنت قريبًا جدًا جدًا من الانضمام إلى نادٍ آخر، لكن لحسن الحظ لم يحدث ذلك، وفي النهاية قدم أرسنال عرضًا وجئت إلى هنا. أي نادٍ؟ كان بايرن ميونيخ".

    حارس مرمى "مذهل للغاية"

    وقد أثنى المدرب ميكيل أرتيتا على رايا في الماضي بشكل كبير، ووصف حارس مرماه بأنه "مذهل للغاية" بعد فوز فريقه في منتصف الأسبوع على باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا. 

    وقال: "في مباراتين، كانت هناك ضربة ثابتة في المرة السابقة، ورأسية قبل ذلك، واليوم كان لديه تصدي رائع. لقد قام بإنقاذ مذهل. لهذا السبب هو هنا. علينا أن نقدر الحارس الذي لدينا لأنه مذهل للغاية".

    من جانبه، أشاد رايا بالمدرب غابرييل هاينز، المدافع السابق في مانشستر يونايتد، لغرسه "روح القتال" في خط الدفاع. 

    وأضاف: "إنه رجل، إنه مدرب، يريدنا أن نقاتل - بكثافة كبيرة. للفوز بالمباريات، عليك أن تدافع جيدًا، خاصة في هذه الدوري. هذه هي أقوى دوري في العالم.

    "يجب أن تكون قويًا جدًا جدًا جدًا لتتمكن من الفوز بالمباريات. عادةً ما تُحسم المباريات بهدف واحد. لذا، من المهم جدًا جدًا الحفاظ على هذه الميزة، ليس فقط بالنسبة لنا، بل للجميع. ليس فقط خط الدفاع، بل كل لاعب على حدة. لذا، يعود الفضل إليه أيضًا".

    أشاد جيمي كاراغر برايا في وقت سابق من هذا الموسم، قائلاً: "اسمعوا، أعتقد أنه حارس مرمى رائع. هذه واحدة من أفضل الصفقات التي أبرمها أرسنال. إنه أفضل بكثير من آرون رامسديل. بالنسبة لي، يتنافس ديفيد رايا مع أليسون على لقب أفضل حارس مرمى في الدوري الإنجليزي الممتاز. إنه بالتأكيد أحد أفضل حراس المرمى في العالم، ولهذا السبب يحافظ على شباكه نظيفة في العديد من المباريات."

    ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يتصدر أرسنال حالياً ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، متقدماً بفارق تسع نقاط عن مانشستر سيتي، بعد أن خاض مباراة أكثر.

    لكن قبل كل شيء، سيتنافس الناديان في نهائي كأس كاراباو هذا الأسبوع، ويؤمن أرتيتا بأن فريقه قادر تمامًا على رفع الكأس. 

    وقال: "أنا مستعد تمامًا وواثق من أننا سنحقق ذلك.

    "عندما يتعلق الأمر باللحظات الحاسمة، وعندما يحين الوقت لمهاجمة اللقب، والفوز به وإحضاره إلى الديار، فهذا هو الوقت الذي تحتاج فيه إلى الارتقاء بمستواك وإحداث الفارق.

    "لهذا السبب نحن جميعًا متحمسون جدًا لأننا نعرف ما هو على المحك، والآن يتعلق الأمر بالخطوة التالية، والمباراة التالية، وحقيقة أننا في نهاية مارس وما زلنا ننافس في أربع مسابقات تقول الكثير عن الفريق.

    "إنها إحدى اللحظات الحاسمة لأن الأمر في النهاية يتعلق بفوزك باللقب أم لا. علينا إثبات ذلك. هذا واضح. ويجب أن يتم ذلك على أرض الملعب."


الدوري الألماني
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
أونيون برلين crest
أونيون برلين
أونيون برلين
كأس رابطة المحترفين
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي