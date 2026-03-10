AFP
ديفيد دي خيا يوجه رسالة دعم إلى أنتونين كينسكي بعد أن تعرض حارس مرمى توتنهام لإهانة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد أتلتيكو مدريد
ليلة لا تُنسى في مدريد
مغامرة إيغور تودور التكتيكية انقلبت عليه بشكل مذهل، حيث عانى كينسكي من فترة افتتاحية فوضوية من المرجح أن تطارده طوال مسيرته لسنوات قادمة. في غضون 15 دقيقة فقط من اللعب، ارتكب كينسكي خطأين فادحين سمحا للعملاق الإسباني بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية. مع انزلاق المباراة من بين يديه بشكل شبه فوري، اتخذ تودور قرارًا قاسيًا باستبدال الحارس قبل مرور ربع ساعة من المباراة، تاركًا كينسكي المذهول يهرب باكيًا نحو النفق بينما يستعد فيكاريو ليحل محله.
ووجد كينسكي، الذي كان يخوض مباراته الثالثة فقط هذا الموسم، نفسه في قلب عاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ردّ المشجعون والمحللون على أحد أكثر التبديلات قسوة في تاريخ كرة القدم الأوروبية الحديث.
دي خيا يقف في صف كينسكي
ومع ذلك، وسط الضجة والانتقادات، ظهر صوت من ذوي الخبرة ليقدم وجهة نظر مطلوبة بشدة. حارس مرمى فيورنتينا ونجم مانشستر يونايتد السابق ديفيد دي خيا لجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن زميله المحترف. بعد أن أمضى أكثر من عقد من الزمن تحت المجهر المكثف للدوري الإنجليزي الممتاز وكرة القدم الدولية، فإن دي خيا ليس غريباً على الضغوط الفريدة التي تأتي مع الحياة بين القائمين، وسارع إلى نشر رسالة تضامن مع لاعب توتنهام المضطرب.
كتب الإسباني على حسابه على تويتر، وأعرب بوضوح عن مشاعره بشأن صعوبة الدور والمرونة المطلوبة للتعافي من مثل هذه النكسة العلنية. كتب دي خيا: "لا أحد لم يكن حارس مرمى يمكنه أن يفهم مدى صعوبة اللعب في هذا المركز. ارفع رأسك وستعود مرة أخرى".
تودور يتأمل في "مباراة غريبة"
رفض مدرب توتنهام تودور الخوض في موضوع أداء كينسكي عندما سئل عنه بعد المباراة، لكنه قال إنه سحب الحارس من أجل حمايته.
"لا داعي للتعليق. ليس هذا الوقت المناسب للتحدث كثيرًا. كانت مباراة غريبة، مباراة غريبة جدًا. منحناهم ثلاثة أهداف. حتى أننا بدأنا بشكل جيد، ثم قضت علينا المشاكل في ثلاث مواقف. غريب جدًا، غريب جدًا. لقد أثر ذلك على ثقتنا. كانت لدينا فرصة لتسجيل الهدف الرابع، ثم استقبلنا هدفًا خامسًا. ... نعتذر للجماهير وللجميع. إنها لحظة صعبة. يبدو أن كل شيء يسير على نحو خاطئ. ندفع ثمن الأخطاء الصغيرة. كل شيء، لا يصدق. حتى هذه الحالة في النهاية، اصطدام لاعبين [كريستيان روميرو وجواو بالينها] — شعرت أن كل شيء كان ضدنا".
وأضاف: "هذا يحدث نادرًا جدًا. أنا أدرب منذ 15 عامًا ولم أفعل هذا من قبل. كان من الضروري القيام بذلك، لحماية اللاعب والفريق. موقف لا يصدق. قبل المباراة كان هذا هو الخيار الصحيح، في الوضع الذي نحن فيه، الضغط على فيكاريو. توني [كينسكي] حارس مرمى جيد".
أزمة في توتنهام: تيودور على حافة الهاوية
بينما ينصب التركيز على رفاهية اللاعبين، ستحيط التساؤلات بإدارة تيودور. كان اختيار كينسكي غير المتمرس بدلاً من فيكاريو مغامرة فاشلة، مما ترك على عاتق الجهاز الفني مهمة إعادة بناء ثقة الحارس الشاب بعد ليلة مذلة في مدريد.
يواجه تودور الآن أزمة كبيرة، حيث يطالب مشجعو توتنهام بإقالته. بعد الهزيمة الساحقة 5-2 أمام أتلتيكو، ومع تراجع الفريق إلى المركز السادس عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يبدو أن فترة عمله في توتنهام تقترب من نهايتها.
