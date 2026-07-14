ديشان يصف إسبانيا بـ "المرشح الأول".. ورابيو يؤكد: لم نضع خطة لمراقبة يامال!





كما أظهر لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو ثقة تامة بقدرات منتخب بلاده، رافضًا بشكل قاطع الصيحات المطالبة بوضع رقابة لصيقة على موهبة إسبانيا الصاعدة.

وقال رابيو: "لا، ليس هناك خطة خاصة بلامين يامال، نحن نركز على المنتخب الإسباني ككل، وليس على لاعب واحد فقط، ونعلم أنهم خطرون في كل الجوانب، سواء كان يامال، أو المهاجمين الآخرين، أو في عملية الاستحواذ، وقدرتهم على اختراق المساحات الضيقة القريبة من المنطقة، وصناعة الهجمات المشتركة، ولذلك نحن بحاجة إلى التركيز الجماعي على هذا الأمر وليس على فرد واحد".

وأضاف عن التحدي الذي أطلقه يامال بشأن ضرورة خوف فرنسا من إسبانيا: "نحن لا نخاف من أي شخص، وبالنظر إلى المسار الذي سلكناه، فقد وصلنا إلى هذا الدور نصف النهائي في أفضل الظروف الممكنة، وكل شيء يصب في مصلحتنا، وأعتقد أنه سيكون من الصعب الوصول بوضعية أفضل من هذه".

وعن الفيصل الحقيقي لحسم المواجهة الكبرى في دالاس قال: "في النهاية، أرضية الملعب هي التي ستقرر وتفصل بيننا، لأنها لا تزال كرة قدم، لكننا فعلنا كل ما في وسعنا لنكون مستعدين بأفضل طريقة ممكنة".



