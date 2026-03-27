ديزني لاند نموذجًا ودوري أبطال أوروبا هدفًا: لماذا يعتبر كومو 1907 «نقيضًا لـ RB لايبزيغ» رغم أموال المستثمرين

كومو تحدث ثورة في الدوري الإيطالي. قد يبدو هذا الصعود السريع للوهلة الأولى وكأنه «حكاية كروية خيالية» كلاسيكية، لكن وراءه تكمن استراتيجية مدروسة، وأموال طائلة — ومستوى مفاجئ من الاستدامة.

من زار مدينة كومو المطلة على البحيرة التي تحمل الاسم نفسه من قبل، فسيربط هذه المدينة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 80 ألف نسمة بالمزيج الخلاب من المناظر الطبيعية بين الجبال الألبية والطابع المتوسطي، فضلاً عن المنازل الملونة والكنائس والتلال الخضراء وأشجار النخيل، أكثر من ارتباطه بكرة القدم رفيعة المستوى.

في الواقع، تشتهر هذه المدينة من ناحية بكونها نقطة جذب للسياح من جميع أنحاء العالم، ومن ناحية أخرى، يحظى البحيرة التي تقع على بعد حوالي 80 كيلومترًا شمال ميلانو بشعبية كبيرة جدًا بين نجوم هوليوود. يُقال إن جورج كلوني وبراد بيت وجوليا روبرتس يمتلكون منازل لقضاء العطلات هنا، علاوة على ذلك، كانت المنطقة بالفعل مسرحًا لأفلام شهيرة - مثل الحلقة الثانية من حرب النجوم أو جيمس بوند: كازينو رويال.

وبطريقة ما، ينعكس هذا "العامل الساحر" أيضًا في الصورة الخارجية لنادي كومو 1907. ففي المباريات التي تقام على أرضه، يمكن دائمًا رؤية نجوم هوليوود في المدرجات مثل كيرا نايتلي ومايكل فاسبندر وهيو غرانت وأندرو غارفيلد وأدريان برودي، وقد ازداد الإقبال بشكل ملحوظ خاصة منذ الصعود إلى الدوري الإيطالي. بل إن أحد الموظفين السابقين أكد لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" أن النادي يدعو المشاهير لقضاء عطلات نهاية أسبوع شاملة كلياً تتضمن زيارة الملعب، وذلك بهدف زيادة الاهتمام العام بالنادي وتعزيز السياحة في المدينة بشكل عام.

    ويعود الفضل في وصول كومو إلى هذا المكانة في المقام الأول إلى الأخوين روبرت بودي هارتونو ومايكل بامبانغ هارتونو، الذي وافته المنية الأسبوع الماضي. فقد استحوذ هذان رجلان الأعمال الإندونيسيان على النادي في عام 2019 من خلال إحدى شركاتهما القابضة مقابل حوالي 350 ألف يورو، وفتحا له الطريق تدريجياً نحو عالم كرة القدم. ففي النهاية، لم تكن كومو أبدًا مكانًا يجرؤ فيه المرء على الحلم بدوري أبطال أوروبا.

    في الثمانينيات، لعب الفريق في الدوري الإيطالي لمدة خمس سنوات متتالية، لكنه ظل منذ ذلك الحين في الدرجة الثانية أو الثالثة، باستثناء موسم 2003/2004. بعد الهبوط الأخير من الدوري الإيطالي في عام 2004، اضطر النادي إلى إعلان إفلاسه، ونتيجة للإفلاس الثاني في عام 2016، تم بيع كومو بالمزاد. في البداية، اشترت أكوسوا بوني إسيان، زوجة اللاعب الدولي الغاني مايكل إسيان، النادي مقابل 237 ألف يورو، لكنها اضطرت إلى بيعه سريعًا مرة أخرى في أعقاب مشاكل سيولة جديدة.

    وأخيرًا، تدخل الأخوان هارتونو، اللذان انضموا إلى النادي من خلال وكالة الترفيه الخاصة بهم "سنت إنترتينمنت ليميتد"، وقاموا بحل جميع المشاكل المالية التي كان يعاني منها كومو بفضل ثروتهم المقدرة بأكثر من 40 مليار دولار أمريكي. بعد الاستحواذ، سدد الأخوان هارتونو ديون النادي الذي كان يلعب في الدرجة الرابعة آنذاك وأعادوه إلى الدوري الإيطالي، حيث يُعدون اليوم من بين أغنى مالكي الأندية في الدوري.

    منذ ذلك الحين، لم يقتصر التقدم على الجانب الرياضي فحسب، بل حدثت تطورات كثيرة خارج الملعب أيضًا. تم تعيين اللاعب الدولي الإنجليزي السابق دينيس وايز كمدير تنفيذي في عام 2021، وحصل حتى رحيله في عام 2024 على حرية تامة تقريبًا لإعادة هيكلة النادي وتشكيل فريق قادر على المنافسة.

    بفضل علاقات الأخوين هارتونو، تم ضم شركة أوبر، وهي لاعب عالمي كبير، كراعٍ رئيسي للموسم 2024/25 - وهو أول التزام للشركة الأمريكية في مجال الرياضة الإيطالية. في يناير 2025، أبرم النادي شراكة استراتيجية مع أياكس أمستردام، وكان قد نجح من قبل في ضم اثنين من أساطير الرياضة، هما سيسك فابريغاس وتيري هنري، إلى صفوفه. يعمل الأخير كمساهم بحت في كومو، بينما يعمل فابريغاس في البداية كلاعب لمدة موسم واحد، ثم كمدرب مساعد، ومنذ عام 2024 كمدرب رئيسي للنادي.

    أصحاب نادي كومو 1907 يتخذون ديزني لاند نموذجاً يحتذى به

    وفي الوقت نفسه، يتبع نادي كومو ومالكوه نهجًا طويل الأمد، فهم لا يتصرفون كالمستثمرين التقليديين الذين يهمهم في المقام الأول جني أكبر قدر ممكن من المال لجيوبهم الخاصة من خلال الاستثمار في النادي. بل إن هدفهم هو النهوض بالنادي والمدينة وسكانها والمنطقة ككل. بينما تستغل أندية المستثمرين التقليديين الأخرى، مثل RB Leipzig في ألمانيا، كرة القدم كوسيلة بحتة لتسويق منتجاتها الخاصة، يتبع كومو استراتيجية تسويق أكثر استدامة.

    ويصل الأمر إلى حد أن كل مولود جديد في مستشفيات مدينة كومو يحصل على رداء أطفال من النادي. علاوة على ذلك، يتعاون النادي مع 14 حانة محلية. وفي حال فاز النادي في إحدى مبارياته الرسمية، يتم تقديم مشروبات مجانية للضيوف الحاضرين. الهدف واضح: كسب تأييد السكان المحليين وجعل مشروع كومو يُنظر إليه على أنه مصدر إثراء للمنطقة، وليس عاملاً مزعجاً.

    ويشمل ذلك أيضًا توسيع ملعب الفريق الأنيق. ملعب جوزيبي سينيغاليا، الذي بُني عام 1927، والذي يقع في موقع رائع على ضفاف بحيرة كومو مباشرةً، ويوفر إطلالة رائعة على المياه إلى جانب الأحداث على أرض الملعب، لا يزال حاليًا مملوكًا لمدينة كومو، ولكن من المقرر أن يتم الاستحواذ عليه عاجلاً أم آجلاً وتحويله إلى ملكية للنادي. بعد الصعود في صيف 2024، كان لا بد من إجراء أعمال التجديد الضرورية في الملعب الذي يبلغ عمره قرابة 100 عام، ومن المقرر إجراء المزيد من التوسعات في المستقبل، مثل زيادة السعة الإجمالية التي لا تتجاوز حوالي 13,600 متفرج.

    سيتم اتخاذ ديزني لاند كنموذج لأعمال إعادة البناء الإضافية. وفقًا لرؤية المالكين، سيتم تسويق المدينة والمنطقة والنادي كوحدة واحدة. الهدف هو إنشاء منتزه على ضفاف البحيرة مع ملعب حديث ومرافق ترفيهية، حتى خارج أوقات المباريات. "ما يمثله منتزه ديزني لاند بالنسبة لنا هو نادي كرة القدم وتجربة يوم المباراة. نحن محظوظون لوجودنا في مكان تكون فيه المدينة نفسها علامة تجارية: بحيرة كومو هي علامة تجارية عالمية. سيكون من الحماقة عدم استغلال هذه الفرصة – دمج كرة القدم في النظام البيئي، ليس كعنصر أساسي، بل كعنصر رئيسي"، كما أوضح رئيس النادي والرئيس التنفيذي لشركة Sent ميروان سوارسو للموقع الإيطالي Calcio e Finanza.

    على غرار ديزني، لا ينبغي أن يكون كومو 1907 مجرد نادٍ كروي حديث العهد بالثراء، بل مشروع ترفيهي شامل ومستدام مالياً – مع منطقة بحيرة كومو السياحية كعلامة تجارية رئيسية شاملة. الهدف هو ربط كرة القدم والتسويق والترويج والمنطقة، وجذب المشاهير، وترسيخ النادي كعلامة تجارية عالمية ذات طابع تجريبي.

    وهذا أمر مثير للاهتمام لأن التناقضات لا يمكن أن تكون أكبر من ذلك. فمن ناحية، هناك "الطابع التقليدي" مع بلدة صغيرة شاعرية تتمتع بموقع مثالي على ضفاف بحيرة، ومن ناحية أخرى، هناك الطموحات العالمية الكبيرة للمالكين.

    لا يعتمد نادي كومو 1907 كثيرًا على لاعبيه الشباب واللاعبين الإيطاليين

    ولا شك في أن هناك احتمالاً كبيراً لحدوث انفصال عن الجماهير. فلم يعد لكومو علاقة تذكر بنادٍ تقليدي من بلدة إيطالية صغيرة. فاللغة الرئيسية المستخدمة في حسابات النادي على مواقع التواصل الاجتماعي هي الإنجليزية، كما أن اللقاءات المتعددة التي جرت في الماضي بين مسؤولي النادي ومسؤولي الأندية السعودية تسببت في إرباك بعض المشجعين.

    من الناحية الرياضية، يضاف إلى ذلك أن كومو لم يفعل حتى الآن أي شيء يذكر من أجل كرة القدم في المنطقة. لا يوجد لاعب واحد من منتجات أكاديمية النادي، بل إن التشكيلة تضم إيطاليين اثنين فقط هما الحارس البديل ماورو فيجوريتو وإدواردو غولدانغا.

    تُظهر إحصائية نشرتها صحيفة كورييري ديلو سبورت أن لاعباً إيطالياً واحداً فقط لعب لمدة دقيقة واحدة بالضبط مع فريق المدرب فابريغاس في الموسم الحالي: فقد شارك المدافع غولدانياغا كلاعب بديل لمدة 60 ثانية في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فاز فيها الفريق 2-1 خارج أرضه على فيورنتينا في سبتمبر. لم يستخدم أي نادٍ آخر لاعبين من بلده بهذه الندرة وبهذا العدد القليل - ويحتل هيلاس فيرونا، المتذيل في الترتيب، المركز قبل الأخير من حيث دقائق مشاركة اللاعبين الإيطاليين، بـ 4137 دقيقة.

