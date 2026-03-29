إدين دزيكو، أفضل لاعب كرة قدم بوسني على مر العصور، يقود تشكيلة تبلغ قيمتها 120 مليون يورو وتضم 24 لاعباً، وهي القيمة التي حددها موقع «ترانسفيرماركت» لبطاقات اثنين من أقوى اللاعبين وأكثرهم طلباً، بل وأكثرهم إثارة للجدل في صفوف «الأزوري»، وهما الثنائي من إنتر المكون من أليساندرو باستوني وفيديريكو ديماركو، اللذان تبلغ قيمتهما معاً بالضبط نفس قيمة المنتخب الذي يدربه المدرب سيرجي بارباريز، 70 و50 مليون يورو.





لكن العقبة الأخيرة، مساء الثلاثاء في ملعب زينيكا الحصين، بين إيطاليا بقيادة جينارو جاتوزو وكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، هو منتخب فخور وعنيد وممثل لشعب غني بالتاريخ، على الرغم من أن الظهور الرسمي الأول في مسابقات الفيفا واليويفا لم يحدث إلا في عام 1995، بعد تفكك يوغوسلافيا في أعقاب حرب البلقان.





لنكتشف معًا كل ما يجب معرفته عن منتخب كرة القدم في البوسنة والهرسك، أو بالأحرى Ногометна репрезентација Босне и Херцеговине



