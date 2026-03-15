ديربي ليفورنو: بافوليتي يسجل في مرمى بيزا ويحتفل برفع حرف "L": "منافسة رياضية سليمة"

سجل مهاجم كالياري، وهو من ليفورنو، هدفاً في مرمى بيزا واحتفل به بإيماءة استفزازية

بالنسبة لليوناردو بافوليتي، لم تكن مباراة بيزا وكالياري كغيرها من المباريات. فقد كانت مباراة اليوم ضد بيزا بالنسبة له بمثابة ديربي حقيقي، ذلك الذي يتجاوز مجرد الترتيب في جدول الدوري. وعلى الرغم من خسارة فريقه كالياري بنتيجة 3-1، أوضح المهاجم الليفورني معنى احتفاله بعد تسجيل الهدف: حرف L مرسوم بيديه، مخصص لمدينته.

"بالنسبة لي، هذه مباراة خاصة، إنها ديربيي"، قال بعد المباراة، كما ورد في Sportmediaset. "عندما سجلت الهدف، قمت بعمل إشارة حرف L لليفورنو: كانت هذه إشارة إلى مدينتي وإلى التنافس التاريخي بين بيزا وليفورنو".

ثم خفف بافولتي من حدة اللهجة بمزحة، دون أن يخفي خيبة أمله من النتيجة: "كان احتفالاً ديربي، نعم، لكن الهدف لا يساوي شيئاً. ليس هناك ما يستحق الاحتفال إذا نظرنا إلى الأداء العام للفريق. الآن علينا العودة إلى العمل فوراً والرد في أسرع وقت ممكن".

  • كان مهاجم «الروسوبلو» مدركاً أن تلك اللفتة ستثير رد فعل جماهير الفريق المضيف. «كنت أعلم أن الاحتفال بهذه الطريقة سيثير رد فعل مشجعي بيزا، وقد أحسنوا صنعاً. فهذه هي المنافسة الرياضية الحقيقية بين مدينتين «شقيقتين»». 

    جو يعرفه بافوليتي جيدًا منذ أن كان صبيًا في المدرجات: "كمشجع، شاهدت العديد من مباريات الديربي، تلك التي لعبها إيغور بروتي وجيوفاني كاروزو وغيرهم من النجوم. كلاعب، لطالما حلمت بخوض مباراة كهذه، التي تحمل معنى خاصًا بالنسبة لشخص من ليفورنو – ولكن أيضًا بالنسبة لشخص من بيزا". 

    وأخيراً، كلمات تقدير للأجواء التي وجدها في بيزا: "لقد وجدت هنا ملعباً حاراً وجماهير شغوفة للغاية. التنافسات الصحية والصادقة مثل هذه هي جوهر كرة القدم الحقيقي".

