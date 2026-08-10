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ديربي كاونتي يعلن إنسحاب تحالف تركي آل الشيخ من شراء النادي!
تحالف «ليون سبورت» ستراجع عن شراء «برايد بارك»
أعلن نادي ديربي كاونتي رسمياً أن صفقة الاستحواذ المقترحة من قبل «ليون سبورت» — وهو اتحاد شركات بقيادة تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية — قد فشلت. وتأتي هذه الأخبار بمثابة ضربة قوية لأولئك الذين كانوا يتوقعون ضخ رأس مال جديد في ملعب «برايد بارك»، خاصة وأن الصفقة كانت قد تجاوزت بالفعل العقبات التنظيمية الرئيسية المطلوبة لتغيير الملكية.
ويعني هذا التراجع المفاجئ أن الفريق سيظل مملوكًا لديفيد كلوز وشركة «كلوز ديفيلوبمنتس» في المستقبل المنظور. وسارع النادي إلى توضيح وضعه عقب انهيار المفاوضات، حيث صرح قائلاً: «لإزالة أي شك، فإن النادي لم يعد معروضًا للبيع وسيواصل عمله بفضل الدعم المخلص والملتزم والثابت من شركة «كلوز ديفيلوبمنتس». وتستمر استعداداتنا للموسم الجديد من الدوري، الذي يبدأ بمباراة ضد تشارلتون أتليتيك يوم السبت. ولن يصدر عن النادي أي تعليق آخر."
- Getty Images Sport
يُشير «آل الشيخ» إلى التوقيت باعتباره عاملاً رئيسياً
بعد فترة وجيزة من إعلان النادي، أصدر تركي آل الشيخ بيانًا خاصًا به لشرح أسباب قرار مجموعة «ليون سبورت» التخلي عن عملية الاستحواذ. وأشار المسؤول السعودي إلى أن توقيت الحصول على الموافقة التنظيمية جعل من المستحيل تنفيذ رؤيته للموسم الحالي.
وقال آل الشيخ في بيانه: «أود أن أشكر الجميع في نادي ديربي كاونتي لكرة القدم، وجميع المشاركين في هذه العملية على كل ما بذلوه من جهد خلال الأشهر القليلة الماضية، لقد أدركنا أن عملية الموافقة التنظيمية تستغرق وقتًا ونحترم تمامًا أهمية ذلك، ولكن للأسف، مع بدء الموسم بالفعل، لن يتبقى لنا أي وقت لإعداد الفريق أو النادي للموسم المقبل».
وأضاف: «بعد دراسة متأنية، لا نرى أنه من الصواب المضي قدماً في هذا الوقت دون توفر الاستعدادات اللازمة، لكننا سنبقى على تواصل مع النادي لنرى ما يمكن تحقيقه في المستقبل. وأتمنى شخصياً للفريق والنادي كل النجاح في الموسم المقبل».
الآفاق المستقبلية لديربي كاونتي
بالنسبة لنادي ديربي كاونتي، يتحول التركيز الآن بالكامل إلى الملعب مرة أخرى، في ظل استعداداته لخوض غمار منافسات دوري الدرجة الثانية.
وقد مر النادي بعقد حافل بالتقلبات، شمل فترة مؤلمة من الإشراف القضائي على النادي، بالإضافة إلى فترة قضاها في دوري الدرجة الثالثة، لكن الاستقرار الحالي الذي توفره شركة «كلوز ديفيلوبمنتس» يُنظر إليه على أنه أساس حيوي.
ورغم أن الصفقة الملغاة وعدت بمستوى مختلف من الشهرة العالمية والقوة المالية، يبدو أن قيادة النادي عازمة على المضي قدمًا دون الانشغال بفكرة البيع.
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