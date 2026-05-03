ديربي فلوريدا يحول مئوية ليو إلى فيلم رعب .. ميسي في "قفص الاتهام" بعدم الاحترافية رغم ليلته الفردية الرائعة أمام أورلاندو!

من ليلة تاريخية على ملعب نو ستاديوم إلى "فيلم رعب" للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه في إنتر ميامي على أرضهم، حيث ريمونتادا رائعة من أورلاندو في ديربي فلوريدا.

أورلاندو حقق الفوز فجر اليوم الأحد – بتوقيت مكة المكرمة – أمام إنتر ميامي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن الجولة الـ11 من الدوري الأمريكي.

ثلاثية ميامي سجلها إيان فراي، تيلاسكو سيجوفيا وليونيل ميسي في الدقائق 4، 25 و33 من عمر الشوط الأول.

لكن المفاجأة كانت في نجاح الضيوف في العودة بطريقة مذهلة، محرزين أربعة أهداف عن طريق مارتين أوجيدا "هاتريك – ثلاثية منها ضربة جزاء" وتاريس سبايسر في الدقائق 39، 68، 78 و3+90.

الهزيمة جمدت رصيد رفاق البرغوث عند 19 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الأمريكي، فيما ارتفع رصيد أورلاندو إلى النقطة العاشرة في المركز الـ13.

وللتعمق أكثر في ليلة ميسي تحديدًا بديربي فلوريدا، دعونا نستطرد في السطور التالية..