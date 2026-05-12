إضراب وطني وحضور جماهيري مُهدد .. تأجيل ديربي روما رسميًا

في أعقاب قرار الرابطة بإقامة خمس مباريات في وقت واحد يوم الأحد الساعة 1:30 ظهراً - بتوقيت مكة المكرمة - جاءت خطوة التراجع من جانب المحافظة، التي قامت بتأجيل ديربي روما بين الجيالوروسي ولاتسيو إلى مساء الاثنين، نظراً للمشاكل المحتملة المتعلقة بالنظام العام الناجمة عن نهائي بطولة روما الدولية، وهي بطولة تنس تُقام في محيط ملعب أوليمبيكو في نفس يوم الأحد.

وبالتالي، فإن التأجيل إلى يوم الاثنين يرجع إلى حدثين رئيسيين، كانا سيجعلان إدارة تدفق الجماهير صعبة للغاية. ومع ذلك، من المتوقع أن يكون يوم 18 مايو يوم إضراب وطني، مما يجعل حضور ديربي روما أمرًا صعبًا بنفس القدر، بل وربما أيضًا حضور مباريات يوفنتوس وميلان ونابولي وكومو، التي من المفترض أن تقام في نفس الوقت نظرًا للهدف المشترك المتمثل في دوري أبطال أوروبا.





وقد حذرت وكالة النقل بالسيارات والترام في روما (ATAC) المواطنين بالفعل من احتمال إغلاق الطرق ووقوع اضطرابات يوم الإثنين 18 مايو، على الرغم من أن كل بلدية ستضمن فترات زمنية محددة لحافلات النقل العام والترام والمترو. وقد يكون الوصول إلى المدينة لحضور مباراة الديربي، حسب المواعيد، أمرًا معقدًا للغاية.

وبالمثل، لن يكون المشجعون متأكدين على الإطلاق من العثور على وسيلة نقل يمكنها نقلهم إلى الملاعب في بيزا وجنوة وكومو وتورينو، حيث من المقرر إقامة المباريات التي ستكون نظريًا في نفس وقت الديربي مساء يوم الإثنين.

تم الدعوة إلى إضراب يوم الإثنين من قبل USB، (الاتحاد النقابي الأساسي)، من أجل "كسر تواطؤ إيطاليا مع الحرب، ووقف إعادة التسلح، وتعطيل كل سلسلة اقتصادية وصناعية ولوجستية وتكنولوجية وأكاديمية وتجارية" ولضمان أن "تُسترد الموارد من الحرب وتُعاد إلى حيث تحتاجها: الأجور، والخدمات العامة، والمعاشات التقاعدية، والسلامة في أماكن العمل، والحق في السكن، والرعاية الصحية المحلية، والمدارس العامة، والبحث العلمي".

ولهذا السبب، لن يقتصر الإضراب على قطاع النقل فحسب، بل سيشمل أيضًا المدارس والإدارة العامة والرعاية الصحية.

