ديربي أتلتيكو وريال مدريد: مبابي ينتظر الرقم 500 ومورينيو عرف معنى الكمال أمامهم.. وبرشلونة الفائز الأبرز

يحمل تاريخ المواجهات المباشرة في الدوري أرقامًا مثيرة تعكس صعوبة اللقاء على الطرفين؛ فقد خسر أتلتيكو مدريد آخر مواجهة جمعته بجاره في المسابقة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين في شهر مارس الماضي، بعدما تفادى الهزيمة في ست مباريات متتالية قبلها بتحقيقه انتصارين وأربع تعادلات.

ولم يتعرض الروخيبلانكوس تحت قيادة مدربه دييجو سيميوني لهزيمتين متتاليتين أو أكثر أمام ريال مدريد في الليجا سوى في مناسبتين فقط طوال مسيرته، الأولى شهدت ثلاث هزائم في عام 2013، والأخرى شهدت هزيمتين في عام 2020.

في المقابل، عانى ريال مدريد بشكل واضح في معقل غريمه، حيث تجرع مرارة الهزيمة في ثلاث مباريات من آخر خمس مواجهات خاضها خارج قواعده أمام أتلتيكو في الدوري، مكتفيًا بفوز وحيد وتعادل وحيد، وذلك بعد مرحلة هيمنة طويلة لم يخسر خلالها سوى لقاء واحد فقط في 20 زيارة سابقة، مسجلًا حينها 12 انتصارًا وسبع تعادلات.

وعلى الرغم من تلك الصعوبات، يدخل الفريق الملكي بمعنويات الفوز في آخر مباراتين جمعتهما بمختلف البطولات، ساعيًا لبلوغ ثلاثة انتصارات متتالية أمام جاره للمرة الأولى منذ عام 2013، حين حقق الفريق 10 انتصارات متتالية بواقع فوزين مع مانويل بيليجريني و8 انتصارات متتالية تحت قيادة جوزيه مورينيو.



