ديربي القاهرة.. موعد مباراة الزمالك والأهلي في الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة

لقاء القمة المرتقب دائمًا في الكرة المصرية سيجمع مجددًا الزمالك والأهلي في ظل المنافسة الشرسة على اللقب من البداية بين القطبين برفقة المتصدر بيراميدز.
الفريقان حققا 13 نقطة من أصل 15 نقطة في 5 مباريات بواقع 4 انتصارات وتعادل، ولم يقدما المستوى المأمول لجماهيرهما حتى الآن.
ويسعى كلا الفريقين لجعل ديربي القاهرة الانطلاقة الحقيقية له في الدوري المصري هذا الموسم من حيث تقديم كرة مقنعة
في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الزمالك والأهلي في الجولة السادسة من الدوري المصري 2026-2027 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وكل ما تريد معرفته.