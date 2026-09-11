ديربي القادسية والاتفاق "المجنون" يؤكد لنا.. سعود عبدالحميد سيظلم زملاءه والاتحاد وراء انهيار أداء خالد الغنام!

في الملاعب السعودية؛ ليس شرطًا أن يكون طرفي المباراة أحد الرباعي الكبير "الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي"، لكي نُشاهد متعة كروية.

نعم.. اُنظروا إلى ديربي الشرقية "الجنوني" بين ناديي القادسية والاتفاق، مساء اليوم الجمعة؛ لتعرفوا أن هُناك مباريات بعيدة عن هذا الرباعي، تكون فيها المتعة الكروية أكبر بكثير.

القادسية تعادل (3-3) مع الاتفاق؛ وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثلاثية القادسية جاءت بواسطة كل من "خوليان كينيونيس، ماتيو ريتيجي ومحمد القحطاني"، في الدقائق 12 و15 و82 تواليًا؛ بينما سجل "بيرسانت سيلينا، ألفارو ميدران وجوردان لارسون" للاتفاق، في الدقائق 26 و64 و85.

وبهذه النتيجة.. وصل القادسية إلى نقطته السادسة عشر، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي مؤقتًا؛ بينما حصد الاتفاق نقطته الحادية عشر، في "المركز السابع".

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ديربي القادسية والاتفاق "الجنوني"..