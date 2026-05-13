ما بعد الديربي: معجزة ضمك "أشبه بالمستحيلة" يا الهلال.. والنصر قد يتوج بـ"لقبين" في ليلة واحدة

يستعد نادي النصر، بقيادة المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، لأسبوع حاسم بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ؛ حيث قد تكتسي العاصمة السعودية الرياض فيه، اللون الأصفر بالكامل.

نعم.. النصر سيبدأ هذا الأسبوع الحاسم، بمواجهة العملاق الياباني جامبا أوساكا، يوم السادس عشر من مايو الجاري، في المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ قبل أن يضرب موعدًا مع نادي ضمك في الحادي والعشرين من نفس الشهر، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسيحتضن ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مباراتي النصر ضد جامبا أوساكا وضمك؛ ما يجعل اللقبين لهما طابع خاص، إذا تم تحقيقهما بالطبع.

والحقيقة أن النصر فرط في فرصة كبيرة للغاية، من أجل التتويج بلقب الدوري، مساء أمس الثلاثاء؛ وذلك بعدما استقبل هدف التعادُل من عملاق الرياض الآخر الهلال، في الدقيقة 90+8.

وكان يكفي الفريق النصراوي الفوز في الديربي، الذي جاء ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، من أجل التتويج باللقب الغالي؛ إلا أن الزعيم رفض ذلك، بهدف التعادُل (1-1) القاتل.

المهم.. رغم صدمة تعادل الهلال؛ لكن التتويج بلقب دوري روشن السعودي لا يزال سهلًا على الورق بالنسبة للنصر، وهو ما سنحاول استعراضه في السطور القادمة..