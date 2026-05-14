ضربة مدريدية وديشان يعتمد "ظاهرة غريبة".. قائمة فرنسا الرسمية في كأس العالم 2026 تحت شعار "البقاء للأجهز"

لم يكن مجرد إعلان روتيني لقائمة ستخوض غمار المونديال؛ بل "بيان رسمي" من المدير الفني المخضرم ديدييه ديشان، لضم اللاعب الأجهز إلى منتخب فرنسا.

نعم.. فرنسا أعلنت في مقطع فيديو رائع، عن قائمة تضم 26 لاعبًا، سيشاركون مع المنتخب الوطني في بطولة كأس العالم 2026؛ التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها، بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

قائمة الديوك التي ستطارد الحلم المونديالي؛ حملت بعض المفاجآت، التي عصفت بأسماء من "الحرس القديم".

لكن رغم ذلك، جمعت قائمة فرنسا بين الشباب والخبرة؛ على أمل الوصول إلى "أفضل تشكيلة أساسية"، تستطيع العودة إلى باريس باللقب العالمي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد إعلان ديشان قائمة منتخب فرنسا في كأس العالم 2026، بشكلٍ رسمي..