AFP
ترجمه
ديان كولوسيفسكي، لاعب توتنهام الغائب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة، سينضم إلى منتخب السويد استعدادًا لمباراة الملحق المؤهلة لكأس العالم
طريق شاق للعودة أمام مهاجم فريق «سبيرز»
مر اللاعب الدولي السويدي بفترة عصيبة قضاها بعيدًا عن الملاعب، حيث لم يشارك في أي مباراة مع ناديه أو منتخب بلاده منذ مايو من العام الماضي. وما اعتبره الجهاز الطبي في توتنهام في البداية إصابة طفيفة، تطلب في النهاية إجراء عملية جراحية كبيرة في الرضفة. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن كولوسيفسكي سينضم إلى معسكر المنتخب السويدي لدعم زملائه أثناء استعدادهم لمواجهة أوكرانيا في نصف نهائي تصفيات كأس العالم 2026.
بوتر يرحب بوجود نجمه
دعا مدرب المنتخب السويدي غراهام بوتر الجناح للانضمام إلى معسكره في شهر مارس استعدادًا للمواجهة الحاسمة مع أوكرانيا، مع إعطاء الأولوية لتأثيره على معنويات الفريق. ورغم أن المدرب أقر بأن التقدم البدني للاعب كان أبطأ مما كان متوقعًا، إلا أنه يرى أن وجود المهاجم ضمن المجموعة أمر لا يقدر بثمن.
وقال بوتر لصحيفة"أفتونبلاديت": "ديان موجود في إسبانيا، لذا أعتقد أنه سيأتي إلى هنا للالتقاء بنا. سيكون من الرائع رؤيته. في المرحلة التي يمر بها من إعادة التأهيل، لا بأس بالنسبة له". "بالنسبة للآخرين، الأمر أكثر صعوبة لأنهم في مرحلة من إعادة التأهيل تجعل من الصعب عليهم التواجد على أرض الملعب. لكن ديان سيأتي وسيكون ذلك رائعاً".
المضاعفات في عملية إعادة التأهيل
لم يكن طريق عودة كولوسيفسكي سهلاً على الإطلاق، حيث حالت عدة انتكاسات دون عودة لاعب يوفنتوس السابق إلى الملاعب في المباريات الرسمية.
وفي حديثه في فبراير، قال المدير الفني السابق لتوتنهام توماس فرانك: "إنها إصابة معقدة، حيث من المهم التأكد من عدم وجود ألم في الركبة. لهذا السبب تلقى حقنة ونأمل أن تساعده. لذا في غضون ثلاثة إلى أربعة أسابيع، سيكون على العشب دون ألم". لم يعد كولوسيفسكي بعد، مع تولي إيغور تودور المسؤولية في توتنهام بشكل مؤقت.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
تخوض السويد مباراة فاصلة حاسمة ضد أوكرانيا هذا الأسبوع، حيث سيضمن الفائز مكانًا في المباراة النهائية من التصفيات. وبينما يكافح المنتخب الوطني للتأهل، سيواصل كولوسيفسكي تعافيه من الإصابة، على أمل أن يتعافى ويحصل على بعض وقت اللعب قبل انتهاء الموسم.
بعد فترة التوقف الدولية، يعود توتنهام إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في مواجهة سندرلاند. ويكافح الفريق حاليًا لتجنب الهبوط، حيث يحتل المركز 17 في الترتيب، بفارق نقطة واحدة فقط عن وست هام يونايتد.