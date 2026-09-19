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دون المستوى ودرس لآرسنال.. أرتيتا يعلق على السقوط أمام برايتون بثلاثية!
الجانرز يتلقون درساً قاسياً على الساحل الجنوبي
تحطمت هالة الفوز الدائم التي كانت تحيط بفريق أرتيتا على أرضية ملعب الأميكس بعدما قدّم برايتون درسًا تكتيكيًا رفيع المستوى للإطاحة بحامل اللقب. فبعد بداية مثالية للموسم شهدت فوز أرسنال في سبع مباريات متتالية بمختلف المسابقات، بدا فريق شمال لندن هشًا على نحو غير معهود أمام برايتون الذي اعتمد الضغط العالي.
وفي حديثه إلى برنامج BBC Radio 5 Live Sports Report عقب صافرة النهاية، تحدّث أرتيتا بإحباط وصراحة عن إخفاقات فريقه. واعترف الإسباني بأن فريقه فشل في مجاراة الحدّة المطلوبة على هذا المستوى، قائلًا: «كان برايتون يستحق الفوز بالمباراة. لم نؤدِّ الأساسيات بشكل صحيح لفترات طويلة، خاصة في الشوط الأول. لم نفز بما يكفي من الصراعات الثنائية، ولا الكرات الثانية، وهذا يشتّت الفريق. مع الأخطاء التي ارتكبناها، وخصوصًا مع المبادئ التي لم نطبّقها أمام فريق يريد أن يضغط عليك.»
- Getty Images Sport
الفرص الضائعة تكلّف غاليًا
سنحت لآرسنال فرصة ذهبية للعودة إلى أجواء المباراة قبيل صافرة الشوط الأول عندما وصلت الكرة إلى بوكايو ساكا داخل منطقة الجزاء، لكن الدولي الإنجليزي أخفق في ترجمتها بعد أن ارتدت المحاولة الأولى لمارتن أوديجارد. وتضاعفت أهمية هذا الإهدار على الفور تقريبًا، إذ استغل برايتون ذلك بعد ثوانٍ معدودة عندما مُنح خارالامبوس كوستولاس مساحة كبيرة جدًا عند حافة منطقة الجزاء ليستدير ويضاعف تقدم أصحاب الأرض.
وسلّط أرتيتا الضوء على هذه اللحظات تحديدًا باعتبارها نقاط تحول حالت دون تحقيق العودة. وأشار مدرب أرسنال إلى أن التسجيل الحاسم شرط أساسي لتحقيق النجاح في الدوري، موضحًا خيبة أمله بقوله: 'وهذا يضعنا تحت ضغط مستمر، ولم نتمكن من الخروج منه بالطريقة التي نفعلها عادةً. لذا هناك الكثير من الأمور التي يجب تعلمها والاستفادة منها، لكن في نهاية المطاف نشعر بخيبة الأمل.'
البحارة يحلقون بينما يتعثر حاملو اللقب
تبددت أي آمال للفريق الضيف في تحقيق انتفاضة خلال الشوط الثاني بعد مرور 12 دقيقة على استئناف اللعب، إذ ارتقى تشيما أندريس عالياً ليسجل برأسية من ركلة ركنية نفذها اللاعب المخضرم جروس، مسجلاً الهدف الحادي عشر لبرايتون في أسبوع مميز عقب الفوز على كوفنتري سيتي ومانشستر يونايتد.
وعكست الإحصائيات أداءً مسيطراً لرجال فابيان هورتسيلر، الذين صعدوا إلى المركز الثالث في جدول الترتيب، بفارق نقطتين فقط عن القمة. أما بالنسبة لآرسنال، فإن الهزيمة تعني أنه يبقى في المركز الثاني بفارق الأهداف لكنه خاض مباراة أكثر من مانشستر سيتي. ورفض أرتيتا التذرع بالأعذار، مضيفاً: ''أمران، الأول هو أن نمنحهم الفضل. في الطريقة التي لعبوا بها والتزامهم بكل حركة. لقد كنا دون المستوى المطلوب منا وأيضاً المطلوب في الدوري الإنجليزي الممتاز.''
- Getty Images Sport
جرس إنذار لأرتيتا
حافظت المحاولتان المتأخرتان من كاي هافيرتز ومات أوريلي على طرفي الملعب على انشغال الحارسين، لكنّ الضرر كان قد وقع بالفعل قبل صافرة النهاية بوقت طويل. وتأتي النتيجة تذكيرًا صارخًا بالطبيعة التنافسية للدوري، إذ وضعت حدًا لسلسلة مبهرة من النتائج التي حققها آرسنال.
واختتم مدرّب آرسنال تقييمه بوصف الهزيمة بأنها عقبة ضرورية في مسيرة السعي نحو مزيد من الألقاب. وقال أرتيتا: «إنه درس كبير علينا أن نتعلمه. إذا كان عليّ أن أصف كيف لعب الفريق وتنافس في الأسابيع الستة أو السبعة الماضية، فقد كان أداؤه استثنائيًا، لكنّ اليوم كان درسًا كبيرًا».
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