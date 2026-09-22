دونيس يعترف بالتأثير السلبي والعويران يشكك في الدوافع.. توابع زلزال استبعاد الجوير تهز معسكر الأخضر قبل افتتاح خليجي 27

خيّمت تداعيات قرار استبعاد اللاعب مصعب الجوير على أجواء المؤتمر الصحفي للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم قبل مواجهة نظيره الكويتي، المقررة مساء الأربعاء على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، في افتتاح منافسات النسخة 27 من بطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها المملكة حتى السادس من أكتوبر المقبل.
سيطرت قضية الجوير على المشهد الفني والإعلامي بعد طرده من المعسكر لأسباب انضباطية واستدعاء مختار علي بديلًا عنه، الأمر الذي دفع المدرب اليوناني جورجيوس دونيس للاعتراف بالصدمة النفسية التي طالت المجموعة، بالتزامن مع هجوم وتشكيك أطلقه نجوم الكرة السعودية السابقون حول حقيقة الأسباب التي عجلت برحيل اللاعب.