هل يرحل عن مانشستر سيتي؟ وكيل دوناروما يكشف موقفه بعد إدانة سيتي بالتلاعب المالي

وعلى الرغم من الغموض الذي يحيط بوضع سيتي في دوري الأضواء، يُصرّ وكيل دوناروما، إنزو رايولا، على أنّ الحارس لا يزال غير مكترث على الإطلاق. وكان حارس المرمى قد وصل إلى مانشستر الصيف الماضي، وتحدّثت معه إدارة النادي مباشرةً بالفعل.
وقال رايولا لإذاعة Radio Napoli Centrale: «هل ستغيّر فوضى مانشستر سيتي أيّ شيء؟ لا، لن يتغيّر أيّ شيء بالنسبة لنا أو لجيجيو. تخرج الأنباء بشكل دوري. تحدّث النادي مع جيجيو والجميع هادئون».
وأضاف رايولا أنّ التركيز الآني يبقى منصبًّا على الأمور داخل الملعب، قائلًا: «الآن هناك مباريات مهمة أمام ليفربول وباريس سان جيرمان، ثم ستأخذ العدالة الرياضية مجراها. لكنّ جيجيو تلقّى تطمينات من مانشستر سيتي».