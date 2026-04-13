وجاءت أكثر لحظات المباراة اشتعالًا عندما أُشهرَت بطاقة حمراء مباشرة في وجه مارتينيز بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب شدّه شعر كالفيرت-لوين. وفي حديثه عن الواقعة بعد المباراة، ظل مهاجم ليدز محترفًا: "لا أعرف، أنا لا أضع القواعد. شعرت بأن شعري قد شُدّ، وأخبرت الحكم، وهو من يتخذ القرارات. أمرٌ مؤسف له، سواء كان قد تعمّد ذلك أم لا. لا أحمل أي ضغينة".

كالفيرت-لوين، الذي سدد خمس مرات على المرمى إجمالًا لكنه لم ينجح في التسجيل، لعب دورًا حاسمًا دفاعيًا لصالح ليدز بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى في وقت متأخر من المباراة.

وقال: "كنت فقط في قلب اللحظة، في كامل التركيز، منخرطًا ومترقبًا. أقوم بعملي. ولحسن الحظ كنت هناك لأبعد الكرة من على خط المرمى، وربما يعوض ذلك الكرات التي كان ينبغي أن أسكنها الشباك في الطرف الآخر".