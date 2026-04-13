دومينيك كالفرت-لوين «لا يحمل أي ضغائن» بشأن شدّ ليساندرو مارتينيز لشعره، إذ يتناول مهاجم ليدز حادثة البطاقة الحمراء أمام مانشستر يونايتد
ليدز الإكلينيكي يصدم يونايتد الباهت
انقلبت المباراة بشكل حاسم لصالح الفريق الضيف بعدما منح نواه أوكافور اللمسة الحاسمة التي افتقدها ليدز هذا الموسم، مسجّلًا هدفين خلال أول 30 دقيقة ليصعق أصحاب الأرض. ورغم انتفاضة متأخرة بروح قتالية من يونايتد، أشعلها هدف رأسي لكاسيميرو وتمريرته الحاسمة السابعة عشرة من برونو فيرنانديز، لم يتمكن الشياطين الحمر من العودة.
كالفيرت-لوين يتأمل في طرده الغريب
وجاءت أكثر لحظات المباراة اشتعالًا عندما أُشهرَت بطاقة حمراء مباشرة في وجه مارتينيز بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) بسبب شدّه شعر كالفيرت-لوين. وفي حديثه عن الواقعة بعد المباراة، ظل مهاجم ليدز محترفًا: "لا أعرف، أنا لا أضع القواعد. شعرت بأن شعري قد شُدّ، وأخبرت الحكم، وهو من يتخذ القرارات. أمرٌ مؤسف له، سواء كان قد تعمّد ذلك أم لا. لا أحمل أي ضغينة".
كالفيرت-لوين، الذي سدد خمس مرات على المرمى إجمالًا لكنه لم ينجح في التسجيل، لعب دورًا حاسمًا دفاعيًا لصالح ليدز بعدما أبعد الكرة من على خط المرمى في وقت متأخر من المباراة.
وقال: "كنت فقط في قلب اللحظة، في كامل التركيز، منخرطًا ومترقبًا. أقوم بعملي. ولحسن الحظ كنت هناك لأبعد الكرة من على خط المرمى، وربما يعوض ذلك الكرات التي كان ينبغي أن أسكنها الشباك في الطرف الآخر".
لا يزال التركيز منصبًّا على البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز
تُبعد هذه النتيجة ليدز ستّ نقاط عن منطقة الهبوط، ما يمنح دفعةً هائلة لآماله في البقاء ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز. وأكّد كالفرت-لوين أهمية النظر إلى الصورة الأوسع بدلاً من الاكتفاء بالاحتفال بفوزٍ تاريخي خارج الأرض على فريق مايكل كاريك.
وقال المهاجم موضحاً، ومشدداً على النهج العملي للفريق: "من السهل أن تأتي إلى هنا وتصنع التاريخ، لكن ذلك لا يهم في نهاية الموسم عندما تُحسَم حصيلة النقاط. هذا هو كل ما نركّز عليه - مباراة تلو الأخرى، مع التأكد من أننا سنبقى في الدوري الإنجليزي الممتاز".
أزمة دفاعية متفاقمة لكاريك
يواجه يونايتد الآن أزمة دفاعية متفاقمة قبل رحلته المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى تشيلسي، حيث من المقرر أن يقضي مارتينيز إيقافًا لثلاث مباريات. وفي الوقت نفسه، سيسعى ليدز للبناء على هذا الزخم الحيوي عندما يستضيف وولفرهامبتون، بهدف تعزيز تأمين بقائه الذي كافح من أجله في دوري الأضواء.