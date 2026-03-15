دومينيك سزوبوسلاي يوجه تحذيرًا لليفربول بشأن دوري المؤتمرات بعد التعادل المخيب للآمال أمام توتنهام
نداء استيقاظ لفريق «الريدز» المتعثر
بعد هزيمة يوم الأحد، أصبح حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الخامس بجدول الترتيب، متأخراً بنقطتين عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع، ومتقدماً بنقطة واحدة فقط على تشيلسي صاحب المركز السادس. ويحمل ليفربول حالياً 49 نقطة من 30 مباراة، مع بقاء ثماني مباريات فقط حتى نهاية الموسم. وفي حديث مباشر مع قناة "سكاي سبورتس" عقب التعادل المؤلم 1-1 مع توتنهام هوتسبير، وجه زوبوسلاي تحذيراً صارماً لزملائه.
وقال لاعب الوسط: "علينا أن نستيقظ"، داعياً إلى الوحدة. "إذا استمرينا على هذا المنوال، فسنكون سعداء في الموسم المقبل إذا لعبنا في دوري المؤتمر. يجب أن يقفوا خلفنا لأن الموسم الماضي، عندما توجنا باللقب قبل أربع مباريات من النهاية، كان الجميع سعداء. ادعمونا الآن ونحن نمر بأوقات صعبة".
تحليل مباراة من شوطين
كان صانع الألعاب بلا شك الأبرز في المباراة، حيث توج 90 دقيقة من الجهد الدؤوب بضربة حرة رائعة، و121 لمسة للكرة، ودقة تمرير بلغت 87 في المائة، وفوزه بستة صراعات أرضية. ومع ذلك، أعرب عن حيرته إزاء التراجع المفاجئ في الأداء الذي سمح لتوتنهام بتعديل النتيجة. "في الشوط الأول، لعبنا بشكل جيد جدًا. سيطرنا على المباراة بأكملها، ولم يخلقوا فرصاً كثيرة"، أوضح زوبوسلاي. "في الشوط الثاني، لا أعرف، لم نفعل نفس الأشياء التي فعلناها في الشوط الأول. السؤال هو: لماذا؟ سنجلس معاً. هذه هي أصعب الأوقات. علينا أن نتكاتف".
فهم الإحباط الذي يسود أنفيلد
استقبلت صافرة النهاية في ملعب أنفيلد بامتعاض واضح من جماهير الفريق المضيف، في مشهد يختلف تمامًا عن مشاهد الفرح التي شهدتها حملة الفوز باللقب العام الماضي تحت قيادة أرني سلوت. ورغم أنه لم يشهد رد الفعل المباشر على أرض الملعب، أقر زوبوسلاي بحق الجماهير في الشعور بالاستياء، وناشدهم بحماس لمواصلة دعمهم. وقال: "لم أسمع صيحات الاستهجان، لكنني أتفهم ذلك لأننا فزنا باللقب الموسم الماضي، بينما لا نقدم هذا الموسم الأداء الذي ينبغي أن نقدمه". ثم حث المشجعين على البقاء أوفياء للفريق، مضيفاً: "يجب أن يقفوا خلفنا. وأن يدعمونا الآن في هذه الأوقات الصعبة".
ماذا ينتظر ليفربول بعد ذلك؟
في سعيه للتعويض، يعود ليفربول بسرعة لتركيز اهتمامه على الساحة الأوروبية، حيث يستضيف غالطة سراي يوم الأربعاء في مباراة الإياب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، في محاولة لتعويض خسارته بنتيجة 1-0. وسيعتمد الفريق بشكل كبير على لاعب خط الوسط النجم، الذي سجل 11 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة في 41 مباراة هذا الموسم. أما على الصعيد المحلي، فتنتظر البطل المتعثر سلسلة مباريات حاسمة، تبدأ برحلة إلى برايتون يوم السبت المقبل. سيتم تحديد الفائز بالمراكز الأربعة الأولى في نهاية المطاف خلال جدول مباريات شهر مايو المرهق، الذي يتضمن مواجهات حاسمة ضد مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، المنافس على المراكز الأربعة الأولى.
إعلان