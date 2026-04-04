دومينيك سوبوسلاي ينتقد موسم ليفربول «الكارثي» ويحذر من كارثة في دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة الساحقة أمام مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي
نقطة تحول في ملعب الاتحاد
تعرض ليفربول لهزيمة قاسية بنتيجة 4-0 أمام مانشستر سيتي في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، في نتيجة كشفت عن مدى الصعوبات المستمرة التي يواجهها الفريق، مما أثار مزيدًا من المخاوف بشأن المسار الحالي للنادي. وكان إرلينغ هالاند نجم المباراة، حيث سجل ركلة جزاء في الدقيقة 39 ليفتح باب التسجيل. ثم سجل هدفين آخرين، بينما أضاف أنطوان سيمينيو هدفًا آخر.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت ركلة الجزاء هي نقطة التحول في برنامج Spíler TV، أجاب زوبوسلاي: "لا أعتقد أن ركلة الجزاء كانت نقطة التحول، بل كان الهدف الثاني الذي استقبلناه هو الذي غير مجرى المباراة. تبقى دقيقة واحدة، ويمكنك أن تذهب إلى الاستراحة بنتيجة 1-0، ثم تتلقى هدفاً آخر قبل ذلك، فليس من الإيجابي أن تخرج بعد ذلك وأنت تشعر أنه لا يزال لديك فرصة خارج أرضك أمام مانشستر سيتي. لأنني أعتقد أن قلة من الفرق يمكنها العودة من تأخر 2-0 أمام سيتي. لذا أقول إن الهدف الثاني كان نقطة التحول".
لا مبرر للتعب
بعد فترة التوقف الدولية، ترددت بعض التكهنات بأن لاعبي ليفربول ربما تأثروا بالسفر والإرهاق، بعد عودتهم للتو من مشاركتهم مع منتخباتهم الوطنية. ومع ذلك، سارع لاعب الوسط البالغ من العمر 23 عامًا إلى رفض أي محاولات لتبرير الأداء من خلال عوامل خارجية، مؤكدًا على أن الفريق يجب أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن الهزيمة.
وقال زوبوسلاي للصحفيين: "لا يمكن أن يكون هذا عذراً، فهم كانوا في منتخباتهم الوطنية بنفس الطريقة، ولعبوا مباريات بنفس الطريقة أيضاً". "إذا لم تكن مستعداً، فقل ذلك وابدأ المباراة على مقاعد البدلاء. حقيقة أن الشخص متعب، أو أننا نلعب في الساعة 12:45، أو أن هذه مباراة في كأس الاتحاد الإنجليزي، كل هذه أعذار. أعتقد أن الفريق الأفضل فاز، وهذا ما ظهر بالطبع، كان يجب أن نحسم المباراة في الشوط الأول لأننا حظينا بفرصنا".
كارثة تلوح في الأفق بدوري أبطال أوروبا
مع اقتراب موعد المواجهة الحاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد باريس سان جيرمان، تتزايد الضغوط على فريق أرني سلوت. واعترف زوبوسلاي بأن مكانة النادي المرموقة في كرة القدم الأوروبية مهددة، سواء في مرحلة خروج المغلوب لهذا الموسم أو في آمالهم بالتأهل العام المقبل، إذا لم يتحسن أداؤهم في الدوري المحلي.
وحذر لاعب الوسط قائلاً: "علينا أن نستجمع قوانا، لأننا إذا لعبنا بهذه الطريقة، فسننسى بسرعة المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل". "لذا، علينا أن ننظر إلى أنفسنا ونبدأ في التفكير في كيفية تحويل هذا الموسم الكارثي إلى موسم نستطيع تذكره".
تصاعد التوترات في أنفيلد
هذه الهزيمة الثقيلة تفتح فصلاً آخر من الفوضى في موسم ليفربول، الذي عانى من تقلب الأداء داخل الملعب والاضطرابات خارجها. وزاد إهدار محمد صلاح لركلة الجزاء من حدة الإحباط، في حين أشارت تقارير عقب المباراة إلى أن زوبوسلاي نفسه دخل في مواجهة مع مشجعين من الفريق الزائر، حيث انفجرت المشاعر بعد صافرة النهاية.
كما يجد المدرب سلوت نفسه تحت ضغط متزايد. بعد الخسارة 4-0، أفادت التقارير أن بعض قطاعات جماهير ليفربول انقلبت على الهولندي، حيث سُمعت هتافات تطالب بخلفاء محتملين في الملعب. بينما يستعد الريدز لسلسلة مباريات صعبة ضد باريس سان جيرمان وتشيلسي، تظل الأجواء حول النادي متوترة قبل ما يصفه زوبوسلاي بأنه فترة ضرورية للتأمل الذاتي.