وسرعان ما غمرت مقاطع فيديو للحادث مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شكك المشجعون في موقف لاعب خط الوسط خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها النادي.

كتب المستخدم @Ayodelebiodun: "تخيلوا مدى الجرأة التي يجب أن تكونوا عليها لتلعبوا بهذا السوء، وتخسروا 4-0، وتلقيوا باللوم بطريقة ما على المشجعين الذين ربما أنفقوا كل رواتبهم، وسافروا نصف المسافة عبر البلاد لدعمكم أيها الفاشلون. يا لهؤلاء اللاعبين من أطفال مدللين".

وقال مشجع آخر للريدز، @ianyoungkop: "هذا الأحمق يتصرف وكأنه فوق مستواه".

وكتب @Corballyred: "أنا أكبر معجب بزوبوسلاي، لكنه يجب أن يعتذر عن هذا". "كيف يمكنه أن يشكك في التزام المشجعين بينما يبدو أن اللاعبين لا يكترثون ويجرون في الملعب وكأنها مباراة تكريمية".

لم تتوقف الانتقادات عند هذا الحد، حيث وصفه مشجع آخر مستاء بأنه "لاعب متعجرف للغاية"، بينما أضاف آخر: "المشجعون المسافرون يدفعون رواتبكم، يصفقون وينزلون إلى النفق، التمثيل المسرحي لا ينجح مع المشجعين".