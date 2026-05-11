دعم بيب جوارديولا لاعبه جيريمي دوكو ليصبح أحد أبرز الأجنحة في عالم كرة القدم، واضعاً إياه في نفس الفئة مع فينيسيوس جونيور ولامين يامال. ويمر المهاجم البلجيكي بفترة تألق استثنائية في توقيت مثالي لمانشستر سيتي، حيث نجح في هز الشباك في 3 مباريات متتالية مع اقتراب سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز من أمتاره الأخيرة.
"دوكو يمكنه الوصول لمستوى يامال وفينيسيوس".. جوارديولا يتغنى بنجم مانشستر سيتي!
جوارديولا يضع عينه على النخبة
يبدو مدرب مانشستر سيتي مقتنعاً تماماً بأن دوكو يمتلك الموهبة الفطرية التي تجعل اسمه يتردد في نفس السياق مع نخبة لاعبي الأطراف في العالم. وعقب التألق الأخير للاعب البلجيكي في الفوز بثلاثية نظيفة على برينتفورد، سُئل المدرب الكتالوني عما إذا كان جناحه قادراً على بلوغ مستويات نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور أو ظاهرة برشلونة لامين يامال.
وأجاب جوارديولا: "نعم، بالتأكيد. ويجب عليه دائماً أن يتقبل الدفع به نحو تقديم المزيد. أن يتقبل ذلك دائماً. وهذا أمر رائع جداً. نحن سعداء للغاية، فهو الآن يحسم المباريات، لكنه كان دائماً لاعباً جيداً جداً". كما أشار المدرب مازحاً إلى أنه عندما يتألق اللاعب فإن الفضل يعود للمدرب، بينما يقع اللوم في الأداء السيئ على اللاعبين أنفسهم.
عقلية الجناح العالمي
في حين أن القدرات البدنية لدوكو لم تكن يوماً محل شك، يعتقد جوارديولا أن الخطوة الأخيرة نحو النجومية العالمية تعتمد بشكل كبير على الجانب الذهني. ويصر مدرب السيتي على أن اللاعب يجب أن يمتلك الدافع الداخلي للخروج من "منطقة الراحة" الخاصة به إذا أراد أن يُعتبر "الأفضل بين الأفضل" وليس مجرد مراوغ موهوب.
وأوضح جوارديولا: "الأمر يعتمد على عقليتك. يجب أن تقول: 'أريد أن أصبح أحد أفضل الأجنحة في العالم'. وإلا، فإنك ستبقى في منطقة الراحة وتقول: 'لا، هذا يكفي، أنا بخير'. دائماً ما أقول يا جيريمي، المراوغات وما إلى ذلك أمور جيدة، وأنا أحاول دائماً. ولكن يجب أن تقول: 'لا، أريد أن أصبح الأفضل على الإطلاق'. حينها فقط تصل إلى هذا المستوى".
دوكو يُرجع سلسلته التهديفية إلى الفطرة
من جانبه، أبدى دوكو تواضعاً بشأن طفرته الإنتاجية الأخيرة، والتي شهدت تسجيله لهدف افتتاحي رائع أمام برينتفورد في ملعب الاتحاد. وبعد أن هز الشباك سابقاً أمام إيفرتون وساوثهامبتون، يعيش اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً الفترة الأكثر حسماً في مسيرته منذ انتقاله إلى إنجلترا. ومع ذلك، فهو يصر على أن أسلوب لعبه الأساسي لم يتغير.
وصرح دوكو عقب المباراة قائلاً: "أنا لاعب يعتمد على فطرته الكروية. واليوم الأمور تسير على ما يرام. لقد سجلت بعض الأهداف، ودائماً ما كنت ألعب بفطرتي، ولكن الآن بدأت الأهداف تأتي. لم أتغير كلاعب". ووصف هدفه بأنه لحظة شعر فيها بوجود مساحة للتسديد ففعل ذلك دون تفكير، متبعاً نمطاً مشابهاً لهدفه في شباك "التوفيز" في وقت سابق من الأسبوع.
مانشستر سيتي يواصل الضغط في سباق اللقب
كان الفوز على برينتفورد ضرورياً للسيتي في سعيه المتواصل لملاحقة آرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ومع حفاظ "الجانرز" على صدارتهم للترتيب، لا يمتلك فريق جوارديولا رفاهية إهدار أي نقاط في مبارياته المتبقية. وشكل مستوى دوكو دفعة قوية، حيث ساعد في اختراق الدفاعات العنيدة التي غالباً ما تتراجع بعمق أمام خط هجوم السيتي.
وتبقى الأمتار الأخيرة من سباق السيتي مشتعلة، حيث يستعد الفريق لاستضافة كريستال بالاس والسفر لمواجهة بورنموث قبل لقاء اليوم الأخير أمام أستون فيلا. ومع تقديم دوكو لمستويات عالية وإظهاره استعداداً للارتداد الدفاعي، سيكون جوارديولا واثقاً من قدرة فريقه على المضي قدماً في سباق اللقب حتى الرمق الأخير.
وقال المدرب الإسباني عن سباق اللقب: "تتبقى 3 مباريات وسنسعى للفوز بها. لقد مر وقت طويل منذ مباراة آرسنال. أحب اللعب على أرضنا، ونأمل أن نتمكن من وضع الضغط على الخصم. علينا الفوز بمبارياتنا والقيام بما يجب علينا فعله".