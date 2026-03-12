Getty/Instagram
دوغلاس لويز يتخطى انفصاله عن أليشا ليمان مع ابنة أسطورة أرسنال إيدو البالغة من العمر 19 عامًا
لماذا انفصل لويز وليهمان؟
بدأ لويز ونجم WSL ليهمان، الذي عاد إلى كرة القدم الإنجليزية مع ليستر، المواعدة في عام 2021. بعد انفصال قصير، عادا إلى بعضهما البعض وأتمّا انتقالات تاريخية له ولها في عام 2024 عندما غادرا فيلا للانضمام إلى العملاق الإيطالي يوفنتوس.
يقال إنهما انفصلا في مايو 2025. غادر ليهمان يوفنتوس للانضمام إلى كومو وومن، قبل أن ينضم إلى ليستر في يناير 2026. عاد لويز أيضًا إلى ميدلاندز بعد قطع فترة إعارته في نوتنغهام فورست والانضماممجددًا إلى فيلا في صفقة تتضمن خيار شراء دائم.
لويز ودودا غاسبار يشاركان صوراً ورسائل حب على وسائل التواصل الاجتماعي
يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا قد استقر مرة أخرى على أرض الملعب، بعد أن عانى من مشاكل الإصابة في تورينو، ولديه حب جديد خارج الملعب. دودا غاسبار، التي كان والدها جزءًا من فريق أرسنال الأسطوري "المنتصرون"، هي من أصل برازيلي وتعيش حاليًا في لندن.
نشرت المراهقة صورة لها مع لويز على إنستغرام مع تعليق: "أنت أكبر ثبات في حياتي". نشر لويز الصورة نفسها على حسابه، قائلاً: "سأجعلك سعيدة، فهذا هو أولويتي".
هل سيبقى لويز وغاسبار في المملكة المتحدة وسط الحديث عن رحيل إيدو عن فورست؟
لا توجد أي معلومات عن موعد التقاء لويز وغاسبار، ومن المحتمل أن يكونا قد التقيا لأول مرة أثناء سيرهما في طرق مختلفة. شغل إيدو مناصب المدير الفني والرياضي في أرسنال قبل أن ينضم إلى إيفانجيلوس ماريناكيس ونوتنغهام فورست في عام 2024.
وكان دوره كرئيس عالمي لكرة القدم هناك قد جعله يلعب دورًا ما في الصفقة التي نقلت لويز إلى سيتي جراوند. وتُطرح أسئلة جادة حول مستقبل إيدو في نوتنغهام، مع توقع أنه سيتركقريبًا منصبه البارز هناك.
تزعم صحيفة ديلي ميل أن ابنته "من المتوقع أن تبقى في المملكة المتحدة" إذا تم فصل والدها من فورست وقرر العودة إلى موطنه الأصلي البرازيل - حيث يقال إن وظائف مستقبلية قد تم تجهيزها له بالفعل.
يأمل لويز أن يبقى في إنجلترا بعد صيف 2026 - بينما يمثل بلده في نهائيات كأس العالم المقبلة - مع قيام فيلا بالتفكير في اتفاقية تبقيه في صفوفها.
نجم برنامج Love Island: مع من يواعد ليهمان الآن؟
بينما يبدأ لويز حياة جديدة مع غاسبار، وجدت حبيبته السابقة ليهمان حبيبًا جديدًا. أعلنت السويسرية البالغة من العمر 27 عامًا على إنستغرام في يناير عن علاقتها مع لاعب كرة القدم شبه المحترف ونجم برنامج Love Island مونتيل ماكنزي.
وقد شاركا صورًا من العطلات التي قضياها معًا، حيث تركت ليهمان محيط بحيرة كومو الخلاب عند عودتها إلى الدوري الإنجليزي لكرة القدم النسائية (WSL) وتوقيعها عقدًا لمدة عامين ونصف مع ليستر.
