"ما رأيته في دوري روشن لا أريد رؤيته مرة أخرى" .. سيرجيو كونسيساو: اللاعب السعودي سيئ وصلاة الفجر تمنعه من حضور المران!

في ظهور حديث لسيرجيو كونسيساو في بودكاستات، وجه انتقادات لاذعة للاعب السعودي، قائلًا: "عليّ أن أشكر البلد (السعودية) والنادي (الاتحاد)، لأنه استقبلوني أنا وعائلتي بحفاوة بالغة. لكن هناك عدة أمور يجب قولها عن هذه التجربة، فاللاعبون ككريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي لم يكونوا مشكلة أبدًا، لأنهم أذكياء ويعرفون أنه لمواصلة الفوز في هذا الدوري صاحب الظروف الخاصة به، فهو مختلف عن أوروبا نظرًا لما لديهم على مستوى الفرق والبيئة والطقس الحار جدًا، لذا في النهاية يلعبون بمستوى منخفض جدًا من ناحية الحدة والإيقاع، فكل شيء مختلف هناك".

وأضاف: "المشكلة الأكبر في اللاعبين المحليين، لأنه لا يفعلون مثل هؤلاء النجوم، هم سيئون أو يفتقرون للرغبة، بل في الثقافة نفسها، إذ لا يمتلكون ثقافة صارمة ولا عمل والتزام، ليس لديهم هذه العقلية، لذا من الصعب إدارة هذا الأمر".

البرتغالي تابع: "أحيانًا كان هناك لاعبين سعوديين لا يحضرون إلى المران، بداعي مرض أحد أقاربه أو لعذر ديني كاستيقاظه في الخامسة صباحًا ليصلي وأمور أخرى. إذا أجرينا حصة تدريبية في الصباح، هناك سعوديين لا يحضرون، وكل هذا بحكم طبيعتي، من الصعب تقبله حقًا. "اللاعب السعودي يعيش بارتياح، لوجود لاعبين أجانب سيتحملون المسؤولية عنهم، هذا يناسبهم تمامًا".



