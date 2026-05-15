"لمَ لا نغيّر بوصلة الدوري".. رئيس ضمك يثير الجدل قبل مواجهة النصر ويكشف حقيقة مكافآت الهلال الضخمة!

فريق ضمك الأول لكرة القدم قد يحدد هوية بطل دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ وذلك عندما يواجه عملاق الرياض النصر، في الجولة الأخيرة.

نعم.. النصر يحتاج للفوز على ضمك، بغض النظر عن نتائج غريمه التاريخي الهلال؛ من أجل التتويج بلقب دوري روشن السعودي، بشكلٍ رسمي.

بينما الزعيم الهلالي يحتاج للفوز في مباراتيه المتبقيتين، بمسابقة دوري روشن، بالإضافة إلى "مساعدة" من ضمك ضد الفريق النصراوي؛ لكي ينتزع لقب 2025-2026، على النحو التالي:

* فوز ضمك على النصر: سيجعل الهلال يتوج بلقب الدوري؛ بفارق نقطة وحيدة عن العالمي.

* تعادل ضمك مع النصر: سيجعل الهلال يتوج بلقب الدوري؛ بسبب تفوقه في المواجهات المباشرة - بعد تساوي النقاط -.

لذا.. زاد الحديث كثيرًا في الساعات الماضية، عن رصد الهلال مكافآت ضخمة لإدارة ضمك ولاعبي الفريق الأول؛ من أجل الفوز أو التعادل أمام النصر، في الجولة الأخيرة من عمر الدوري.