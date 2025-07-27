بعد "هدايا" فيرمينو وجون دوران .. من دوريات العالم إلى السعودية، نشكركم على حسن تعاونكم معنا!

دوري روشن يقدم خدمة كبيرة لأندية العالم..

قبل 940 يومًا، بالتمام والكمال، كان العالم كله يشهد واحدة من النقلات التاريخية في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما أعلن نادي النصر عن تعاقده رسميًا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، القادم في صفقة انتقال حر من مانشستر يونايتد .. والباقي كتبه التاريخ.

صيف سعودي ممتلئ بقدوم نجوم عالميين، لم يُتوقع يومًا أن يقرروا خوض التجربة في الشرق الأوسط، مثل كريم بنزيما وفيرمينو ونيمار وياسين بونو ونجولو كانتي وروبرتو فيرمينو ورياض محرز وستيفن جيرارد، وغيرهم من الأساطير الذين جاؤوا ليكملوا بناء المشروع السعودي في عالم المستطيل الأخضر، ليصبح سوق الانتقالات السعودية، منذ ذلك الحين، محل أنظار العالم.

توافد نجوم العالم على دوري روشن، ساهم في تقارب المستويات الفنية بين الفرق، وتميز أندية روشن على المستوى القاري، حتى اكتملت التحفة الفنية بإعلان استضافة السعودية لنهائيات كأس العالم 2034، وكأس آسيا 2027، وتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة، في نسخته الأولى بالنظام الجديد.

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وأثبت الدوري السعودي بأنه ليس الدوري الذي يتوافد إليه النجوم الذين يريدون الاعتزال، بل بات وجهة أيضًا لنجوم شباب أكدوا أن ظهورهم في المملكة من أجل الاستفادة من اللعب بجوار الأساطير الكبار.