جماهير الاتحاد تريد طالبي .. أندية روشن تلجأ إلى "حيلة" دوري جوّي للنخبة لضم صفقات جديدة بعد غلق الميركاتو!

على الرغم من إغلاق سوق الميركاتو الصيفي في دوري روشن السعودي، إلا أن "حيلة قانونية" تمنح الأندية فرصة جديدة لتسجيل لاعبين أجانب جدد، على مدار ما يقارب الأسبوعين.

اليوم الأخير، شهد حوالي 20 صفقة جديدة، وسط انتقالات لاعبين بين أندية دوري روشن، وكذلك استقطاب لاعبين أجانب، ما بين المواليد أو فوق السن، مثل تعاقد القادسية مع لاعب مانشستر سيتي تحت 21 عامًا، مامادو سانجاري، ورحيل ريكاردو ماتياس من الأهلي للشباب، وكذلك تعاقد الاتحاد مع جورجينيو فينالدوم، واستقطاب الأهلي للمحور إبراهيما ديابي من سيركل بروج.

الأمل في دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، الذي يمثل فرصة جديدة للأندية من أجل التعاقد مع صفقات جديدة يمكنها اللعب في دوري روشن للمحترفين.



