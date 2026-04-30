أحمد فرهود

ملايين على الأرض: من دوريات أوروبا إلى السعودية.. مهاجمون برتبة أثرياء والحصيلة "0 أهداف"

أسماء هجومية خيبت الآمال في 2025-26..

في عالم كرة القدم الحديثة، لم تعد لغة الأهداف هي العملة الوحيدة المتداولة؛ لكنها تظل "الصك" الذي يبرر تلك الأرقام الفلكية، التي تُدفع لقلوب الهجوم والأجنحة.

واليوم ونحن نعيش حقبة الانفجار المالي، بين صخب القارة العجوز والمشروع السعودي العملاق؛ برزت ظاهرة تثير حيرة عشاق الساحرة المستديرة بل وتستفزهم، وهي: "مهاجمون برتبة أثرياء.. وحصيلة صفرية من الأهداف".

نعم.. هُناك الكثير من المهاجمين والأجنحة، في الدوريات الأوروبية الكبيرة، بالإضافة إلى المسابقة المحلية في المملكة العربية السعودية؛ يتحصلون على الملايين كـ"رواتب سنوية"، ولكنهم يواجهون لعنة أمام مرمى المُنافسين.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ أبرز الأسماء الهجومية في الدوريات الأوروبية الكبيرة والسعودية، التي تتحصل على أعلى الرواتب دون تسجيل الأهداف..

  FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second Leg

    1/ الدوري الإنجليزي

    البداية مع الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ حيث سنجد اسمين هجوميين يتحصلان على رواتب سنوية ضخمة، ولكن المحصلة "0 أهداف".

    هذا الثنائي الهجومي الذي فشل في تسجيل أي هدف - حتى الآن -، في مسابقة الدوري الإنجليزي 2025-2026؛ هما:

    * أولًا: أنطوني إيلانجا

    - السن: 24.

    - المركز: جناح.

    - الجنسية: سويدي.

    تعاقد نادي نيوكاسل يونايتد مع إيلانجا، في الميركاتو الصيفي الماضي "2025"، قادمًا من صفوف نوتنجهام فورست؛ مقابل 61.4 مليون يورو.

    وجعل نيوكاسل من إيلانجا، أحد أغنى الأجنحة في الدوري الإنجليزي؛ وذلك بمنحه راتبًا سنويًا يُقدر بـ6.5 مليون جنيه إسترليني.

    ورغم ذلك.. لم يسجل هذا الجناح السويدي الشاب، أي هدف في "البريميرليج"؛ مكتفيًا بتمريرة حاسمة واحدة، خلال 30 مباراة.

    * ثانيًا: آداما تراوري

    - السن: 30.

    - المركز: جناح.

    - الجنسية: إسباني.

    لعب تراوري مع فريقين، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث بدأه مع نادي فولهام، قبل أن ينتقل إلى وست هام يونايتد في الميركاتو الشتوي.

    ومع فولهام ووست هام؛ لم يسجل تراوري أو يصنع أي هدف، خلال 23 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

    هذه الحصيلة "الصفرية" للنجم الإسباني؛ تأتي رغم أنه يتقاضى 4.5 مليون جنيه إسترليني، في الموسم الرياضي الواحد.

    2/ الدوري الإسباني

    من إنجلترا سننتقل إلى الدوري الإسباني؛ حيث هُناك بعض الأسماء الهجومية الكبيرة، التي تمتلك حصيلة "0 أهداف" في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    بعض هذه الأسماء اعتدنا منها على التسجيل في كل موسم؛ ولكنها قامت بمفاجأتنا في 2025-2026، رغم رواتبها الضخمة للغاية.

    * أولًا: براهيم دياز

    - السن: 26.

    - المركز: جناح وصانع ألعاب.

    - الجنسية: مغربي.

    دياز يلعب مع العملاق العاصمي ريال مدريد منذ يناير 2019؛ ولكن تخللها فترة إعارة لـ3 سنوات، إلى نادي ميلان الإيطالي.

    ورغم إمكاناته الفنية الكبيرة وخبراته مع عالم الساحرة المستديرة؛ إلا أن دياز لم يستطع تسجيل أي هدف في مسابقة الدوري الإسباني 2025-2026، خلال 25 مباراة شارك فيها.

    لكن أيضًا.. لا يُمكن أن نتغافل عن أن النجم المغربي، الذي يتحصل على راتب سنوي يُقدر بـ7.290 مليون يورو؛ قدّم 7 تمريرات حاسمة إلى زملائه في المسابقة الإسبانية، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    * ثانيًا: عدنان يانوزاي

    - السن: 31.

    - المركز: جناح.

    - الجنسية: بلجيكي.

    مر البلجيكي عدنان يانوزاي، جناح فريق إشبيلية الأول لكرة القدم، بتقلبات كبيرة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ما بين إصابات، ثم تهميش من قِبل الجهاز الفني.

    إلا أنه حتى في المباريات التي شارك فيها، لم يستطع يانوزاي إثبات نفسه مع إشبيلية؛ حيث فشل في تسجيل أي هدف خلال 12 لقاءً، بمسابقة الدوري الإسباني.

    وبالتالي.. يُعد يانوزاي من أعلى الأسماء الهجومية في الدوري الإسباني، حصولًا على راتب دون أن ينجح في تسجيل أي هدف؛ حيث يتقاضى 3.120 مليون يورو، في الموسم الواحد.

    3/ الدوري الإيطالي

    في إيطاليا حيث بلد التكتيك والتنظيم الدفاعي، سنجد أنفسنا أمام أسماء هجومية كبيرة للغاية، كانت محصلتها "0 أهداف" في الدوري المحلي 2025-2026؛ وذلك رغم الرواتب الضخمة التي يتحصلون عليها، على النحو التالي:

    * أولًا: ألفارو موراتا

    - السن: 33.

    - المركز: قلب هجوم.

    - الجنسية: إسباني.

    المهاجم الإسباني المخضرم انضم إلى نادي كومو في صيف عام 2025، قادمًا من العملاق الإيطالي ميلان؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

    وخيب موراتا آمال جماهير كومو، التي كانت تنتظر منه الكثير؛ حيث فشل في تسجيل أي هدف بمسابقة الدوري الإيطالي 2025-2026، وتحديدًا في 23 مباراة شارك فيها - حتى الآن -.

    والغريب أن حصيلة المهاجم الإسباني "الصفرية"؛ تأتي رغم راتبه السنوي الضخم، الذي يصل إلى 8.3 مليون يورو.

    * ثانيًا: 3 أسماء أخرى

    بخلاف موراتا.. هُناك 3 أسماء هجومية أخرى في الدوري الإيطالي، تشترك في نفس الراتب السنوي "4.6 مليون يورو"، مع حصيلة "صفرية" من الأهداف؛ وهي:

    - المكسيكي سانتياجو خيمينيز "ميلان": 0 أهداف في 12 مباراة.

    - الكوسوفي إدون زهيجروفا "يوفنتوس": 0 أهداف في 15 مباراة.

    - الإيطالي ستيفان الشعراوي "روما": 0 أهداف في 17 مباراة.

    4/ الدوري الألماني

    الآن.. حان وقت الحديث عن الدوري الألماني؛ والذي سنجد فيه اسمين هجومين يتحصلان على رواتب ضخمة، دون تسجيل ولو هدف وحيد.

    * أولًا: جيسبر ليندستروم

    - السن: 26.

    - المركز: جناح.

    - الجنسية: دنماركي.

    انتقل ليندستروم من نابولي الإيطالي إلى فولفسبورج، خلال الميركاتو الصيفي الماضي "2025"؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

    ويتحصل ليندستروم على راتب 4.340 مليون يورو، في الموسم الرياضي الواحد؛ ولكنه لم يتمكن من تسجيل ولو هدف واحد، في 12 مباراة بمسابقة الدوري الألماني.

    * ثانيًا: ماريو جوتزه

    - السن: 33.

    - المركز: صانع ألعاب وجناح.

    - الجنسية: ألماني.

    هذا الاسم الألماني الكبير خيب آمال جماهير آينتراخت فرانكفورت، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث جاءت أرقامه "صفرية" في كل شيء، بمسابقة الدوري المحلي.

    جوتزه لم يستطع تسجيل أو صناعة أي هدف، خلال 19 مباراة في مسابقة الدوري الألماني؛ رغم حصوله على 3.5 مليون يورو، كـ"راتب" سنوي.

    5/ فرنسا والسعودية

    أخيرًا.. بإلقاء نظرة على المسابقة المحلية في فرنسا، إلى جانب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ سنجد حقيقة واحدة، وهي أن المهاجمين أصحاب الرواتب العالية يسجلون الأهداف.

    لكن رغم ذلك؛ يوجد اسم مهم في الملاعب السعودية، يتقاضى راتبًا سنويًا ضخمًا والحصيلة "0 أهداف".

    اللاعب المقصود هُنا؛ هو المهاجم النيجيري جورج إيلينخينا المُنتقل من نادي موناكو الفرنسي إلى عملاق جدة الاتحاد، في الميركاتو الشتوي الماضي.

    صفقة تعاقد الاتحاد مع إيلينخينا، كانت ضخمة للغاية؛ وذلك على النحو التالي:

    - قيمة شراء العقد: 33 مليون يورو.

    - راتب سنوي: 7.6 مليون يورو.

    المقابل.. تهميش كامل من البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، لهذا المهاجم النيجيري الشاب؛ حيث لم يشركه سوى في مباراة واحدة بمسابقة دوري روشن السعودي، دون أن يسجل.