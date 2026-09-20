دوري جوّي للنخبة | الاتحاد في الصدارة .. قبل هدية القادسية أمام الأهلي وتعادل درامي للهلال في الجولة الخامسة!

إن كنت تظن عزيزي القارئ، أن مشاركة المنتخب السعودي في دورة الألعاب الآسيوية، ستُفقد دوري جوّي للنخبة، إثارته الكروية، فيكفي أن تشاهد ما حدث في منافسات الجولة الخامسة، لتدرك روعة المواهب التي تملكها تلك المسابقة المنقولة بشكل مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

منذ انطلاق النسخة الثانية من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا "2026-2027"، ومع مرور كل جولة، يتم التنقيب عن مواهب كروية جديدة، أو أسماء تحافظ على تألقها، وسط غزارة تهديفية وتبادل مستمر في مقعد الصدارة، مع الوصول إلى الجولة الخامسة.

ومع تأجيل مباراة التضامن والحزم (حامل اللقب)، إلى 18 نوفمبر، نستعرض معًا نتائج الجولة في دوري جوّي للنخبة، والتي شهدت خوض الرباعي الكبار لمبارياتهم خارج الأرض، فضلًا عن قمة القادسية والأهلي..