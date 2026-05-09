Jawwy Elite League U21
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | على رأسهم سالم الدوسري الجديد وجواهر القادسية.. 12 اسمًا موهوبًا في نصف النهائي

دوري جوّي غني بـ"المواهب الكروية" الرائعة..

بعد ساعاتٍ قليلة.. ينطلق فصل جديد من قصة دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؛ والذي يُنقل بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.

دوري جوّي للنخبة هو مسابقة جديدة، اِنطلقت في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بهدف إعطاء المواهب السعودية تحديدًا، فرصة المشاركة في المباريات بشكلٍ مستمر.

وبالفعل.. أظهرت لنا هذه المسابقة الجديدة، الكثير من المواهب البارزة؛ والتي سيكون لها شأنًا كبيرًا للغاية، في سماء كرة القدم السعودية.

وما قدّمه لنا دوري جوّي من مواهب، خلال المرحلة الأولى و"الملحق"؛ يؤكد أن الأدوار الإقصائية من ربع النهائي إلى المشهد الختامي، ستكون أعظم بكثير.

وقبل اِنطلاق دور نصف النهائي من دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، والذي يُلعب "ذهابًا" يومي 10 و11 مايو الجاري، و"إيابًا" في السابع عشر والثامن عشر من نفس الشهر؛ دعونا نقف عند عدد من اللاعبين الموهوبين، الذين يستحقون المتابعة بالفعل..

  • 12 موهبة منتظرة في "نصف نهائي" دوري جوّي

    نصف نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سيقدّم لنا العديد من المواهب الرائعة، والتي لفتت الأنظار إليها بقوة.

    ومن الممكن أن نلخص مواهب نصف نهائي دوري جوّي، والذي سيُلعب "ذهابًا" و"إيابًا"؛ وذلك على النحو التالي:

    * الهلال - الحزم
    - الهلال: صهيب الزيد، عبدالعزيز جرموش وعلي المهداوي.
    - الحزم: عبدالهادي الحرجين، يوسف الشمري وفايز هوساوي.
    * القادسية - الفتح
    - القادسية: عمار اليهيبي، عمار الهاجوج وإياد هوسا.
    - الفتح: جيفرسون راموس، سعد الشرفا وعثمان العثمان.

  • "خليفة" سالم الدوسري يتحدى هداف الحزم

    الآن.. لنركز على أهم نجمين في عملاق الرياض الهلال ونادي الحزم، ضمن منافسات نصف نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الثنائي الذي نقصده هُنا؛ هو الجناح الهلالي الموهوب عبدالعزيز جرموش، بالإضافة إلى مهاجم الحزم يوسف الشمري.

    وعندما يتم ذكر اسم جرموش؛ فإننا قد نكون أمام "الخليفة الشرعي" للنجم الكبير سالم الدوسري، في صفوف الهلال.

    جرموش يمتلك العديد من المميزات، والتي أظهرها في الموسم الرياضي الحالي؛ على النحو التالي:

    * أولًا: قدرات كبيرة على المراوغة؛ خاصة في حالات "1 ضد 1".

    * ثانيًا: جودة كبيرة في صناعة الأهداف وتسجيلها؛ حيث أنه من نوعية الأجنحة الفعالة.

    * ثالثًا: امتلاك ذكاء كبير للغاية داخل منطقة الـ18؛ بدرجة تجبر المدافعين على ارتكاب الأخطاء ضده.

    أما الشمري أبدع مع فريق الحزم تحت 21 عامًا، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري جوّي للنخبة؛ وذلك خلال مواجهة الاتفاق، بطل المرحلة الأولى.

    وسجل الشمري 3 أهداف "هاتريك"، في الفوز (6-0) على الاتفاق "ذهابًا"؛ ما ساهم في تأهل الحزم إلى المربع الذهبي، رغم الهزيمة (1-3) إيابًا.

  • ابن الأهلي الموهوب ضد "معذب" النصر

    وفي المباراة الثانية الممتعة، والتي ستجمع بين ناديي القادسية والفتح، ضمن منافسات نصف نهائي دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ سنكون مع اسم في غاية الأهمية، هما:

    * القادسية: عمار اليهيبي.

    * الفتح: الرأس الأخضري جيفرسون راموس.

    اليهيبي يمتلك كل المواصفات التي يحتاجها أي لاعب، من أجل أن ينجح في عالم الساحرة المستديرة؛ سواء في السرعة أو المهارات الفردية، وكذلك صناعة وتسجيل الأهداف.

    ولدى هذا اللاعب الذي بدأ مسيرته في عملاق جدة الأهلي، القدرة على اللعب في مركز "رقم 10" أو الجناح الهجومي؛ بشكلٍ أكثر من رائع.

    أما راموس فكان "معذب" نادي النصر، بكل ما تحمله الكلمة من معاني؛ حيث سجل هدفين في "ذهاب" وإياب" ربع النهائي، من مسابقة دوري جوّي للنخبة.

    ما هو دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا؟

    أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم "دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا" رسميًا، بداية من الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك ضمن خطة تطويرية مُتكاملة للاعبين للشباب.

    وتحظى بطولة دوري جوّي للنخبة برعاية من "stc"؛ ولمدة موسمين كاملين، هما 2025-2026 و2026-2027.

    وتُنقل مباريات البطولة عبر "stc tv" مجانًا؛ وذلك من خلال الاشتراك بعنوان البريد الإلكتروني أو رقم هاتف المحمول، وبدون أي مقابل مالي.

    واُعتمِد المشروع أساسًا في يناير 2025؛ ليتم إطلاق نسخته الأولى في 15 سبتمبر من نفس العام، بمشاركة 24 ناديًا سعوديًا.

    ونظام التأهُل يعتمد على أداء الأندية في دوري المناطق تحت 21 عامًا؛ حيث يصعد الأوائل الثلاثة من كل منطقة، بالإضافة إلى الفريق الأكثر تميّزًا في برنامج دعم الفئات السنية.

    وتُقام منافسات دوري جوّي للنخبة على مرحلتين؛ وذلك على النحو التالي:

    * مرحلة الدوري: يتواجد فيها 24 فريقًا للشباب (18 من دوري روشن و6 من دوري يلو)؛ حيث يخوض كل نادٍ 20 مباراة (10 على أرضه ومثلها خارج ميدانه)، بنظام النقاط.

    * مرحلة التصفيات: تتأهل الفرق الأربعة الأوائل مباشرة إلى ربع النهائي؛ بينما يتنافس أصحاب المراكز من "الخامس وحتى الثاني عشر"، في ملحق يؤهل 4 أندية أخرى إلى دور الـ8.

    وسوف تستمر المواجهات بنظام خروج المغلوب، من دور الـ8 وحتى الوصول إلى المباراة النهائية؛ التي ستحدد البطل بشكلٍ رسمي.

