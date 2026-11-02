دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | مع تمنيات عاشق الأهلي بمشاهدة مارينو بوسيتش لديربي الاتحاد.. "أفضل 5 مواهب" في الجولة التاسعة

بعد موسم 2025-2026، الذي شاهدنا فيه دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا، يقدّم لنا الكثير من المواهب الكروية الرائعة؛ زاد حماسنا لمُتابعة ما ستسفر عنه "النسخة الثانية"، من هذه المسابقة.

وبالفعل.. جولة تاسعة فقط من "النسخة الثانية" بمسابقة دوري جوّي؛ كانت كفيلة لأن تؤكد على موهبة بعض اللاعبين، وسط بروز أسماء جديدة أخرى.

ولُعِبت الجولة التاسعة من مسابقة دوري جوّي، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027، على مدار يومين فقط؛ هما الأحد والإثنين "1 و2 نوفمبر الجاري"، مع تأجيل مباراة التضامن والهلال.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز 5 مواهب في الجولة التاسعة من دوري جوّي، للموسم الحالي..